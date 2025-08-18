Έτσι θα είναι ο πολυτελής οικισμός των 5.646 κατοίκων στην Τριόπετρα

Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στην παρθένα γη της Τριόπετρας του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προχωρούν οι διαδικασίες για ένα εμβληματικό έργο υψηλής αισθητικής και βιώσιμης πολυτέλειας.

Ο λόγος για τον νέο πολυτελή οικισμό που αποτελεί τη δεύτερη φάση του φιλόδοξου Triopetra Project, ενός πρότυπου παραθαλάσσιου θερέτρου κατοικίας και αναψυχής που φέρει την υπογραφή της Emerald Developments S.A. του Ομίλου Φωτιάδη.

Διαβάστε για τον πολυτελή οικισμό των 5.646 κατοίκων στην Τριόπετρα