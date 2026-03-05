Συμμετοχή της Θεοχαράκης Α.Ε. στην 31η Agrotica, στη Θεσσαλονίκη

Στο Περίπτερο 5 / Stand 4, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να ενημερωθούν αναλυτικά για τα καταξιωμένα τρακτέρ Same / Deutz-Fahr, που αντιπροσωπεύει η Θεοχαράκης Α.Ε., τα οποία συνδυάζουν κορυφαία ευελιξία και υψηλές παραγωγικές δυνατότητες, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες για μεγάλες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η πλήρης γκάμα τρακτέρ Same / Deutz-Fahr επιτρέπει στον σύγχρονο αγρότη να επιλέξει το ιδανικό μοντέλο για τις ανάγκες του, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.

Ειδικότερα στη φετινή Agrotica, στο περίπτερο της Θεοχαράκης Α.Ε., οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τα τρακτέρ 6180 RCshift σε απόχρωση Java Green και 6130.4 RVshift της δημοφιλούς Σειράς 6 της Deutz-Fahr με τους νέους κινητήρες Euro V. Επιπλέον, στο περίπτερο οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και τις νέες σειρές δενδροκομικών τρακτέρ της Same και της Deutz-Fahr με κινητήρες Euro V, όπως το εντυπωσιακό High Performance 5095 DF PRO, ενώ η νέα Σειρά Keyline αναμένεται να ξεχωρίσει και να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

Παράλληλα, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις Λύσεις Έξυπνης Γεωργίας / SDF Smart Farming Solutions, οι οποίες αφορούν μια σειρά προσαρμοσμένων ψηφιακών λύσεων που βοηθούν τον αγρότη να παίρνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την επιχείρησή του, να εργάζεται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια και έτσι να βελτιστοποιεί την κερδοφορία του.

Η 31η Agrotica αναμένεται και φέτος να αποτελέσει το κορυφαίο σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, φέρνοντας σε επαφή επαγγελματίες, εταιρείες και φορείς από όλο τον κόσμο και παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της γεωργίας. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων και επιστημονικών συνέδριων, η έκθεση θεωρείται η “πύλη” ανάπτυξης των αγροτικών επιχειρήσεων και το επίκεντρο των εξελίξεων στον κλάδο.

Τα γεωργικά μηχανήματα των Same & Deutz-Fahr κατασκευάζονται για να αποδίδουν αλλά και για να αντέχουν. Προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ευελιξία με υψηλές παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν στο έπακρο τις μεγάλες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες στο δίκτυο των επίσημων συνεργατών Same & Deutz–Fahr ανά την Ελλάδα.