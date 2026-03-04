KGM Musso Grand: Το πανίσχυρο pick-up της KGM στην 31η Agrotica

Η έκθεση που θα γίνει στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο ισχυρά, στιβαρά και ικανά pick-up της αγοράς. Το Musso Grand θα παρουσιάσει τον δυναμικό του χαρακτήρα στο Περίπτερο 5 / Stand 4 της έκθεσης.

Με τιμή εκκίνησης από 29.990€, το KGM Musso ξεχωρίζει ως η πιο οικονομική πρόταση στην κατηγορία των pick-up, συνδυάζοντας την ευελιξία ενός επαγγελματικού οχήματος με την άνεση και την κομψότητα ενός SUV, συγκεντρώνοντας απεριόριστες δυνατότητες σε ένα μόνο όχημα. Στην έκδοση Grand, με ακόμα μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα αλλά και για όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και ισχυρό εργαλείο εργασίας, προσφέροντας κορυφαίο χώρο φόρτωσης στην κατηγορία του, υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και σύστημα τετρακίνησης για μέγιστη πρόσφυση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Η 31η Agrotica πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων και θεματικών παρουσιάσεων, με επίκεντρο το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Agrotica, που διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΔΕΘ HELEXPO. Μέσα από τις δράσεις αυτές αναδεικνύονται οι σύγχρονες τάσεις, οι νέες τεχνολογίες και οι προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της έκθεσης ως βασικού σημείου συνάντησης για τον αγροτικό κόσμο.

Για να ανακαλύψετε από κοντά την εμπειρία οδήγησης των Musso & Musso Grand, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα test drive στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της μάρκας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM.