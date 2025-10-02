Η KGM παρουσιάζει το νέο ηλεκτρικό ανοιχτό ημιφορτηγό Musso

Η KGM παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Musso EV, ένα ηλεκτρικό pick-up που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία του, συνδυάζοντας τη χρηστικότητα ενός ημιφορτηγού, την άνεση ενός SUV και την αποδοτικότητα της ηλεκτροκίνησης.

Κληρονομιά με νέο πρόσωπο

Το Musso EV συνεχίζει την παράδοση του θρυλικού Musso SUV και του lifestyle pick-up Musso Sports, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το 2002. Η ονομασία «Musso» προέρχεται από τη λέξη «Muso», που σημαίνει ρινόκερος – σύμβολο δύναμης και αυτοπεποίθησης. Βασισμένο σε τέσσερις γενιές pick-up, το νέο μοντέλο ανοίγει τον δρόμο για την εποχή των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων.

Σχεδίαση με χαρακτήρα

Με τη φιλοσοφία «Powered by Toughness», το Musso EV συνδυάζει στιβαρότητα και κομψότητα. Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζουν η μεγάλη μαύρη μάσκα, οι LED προβολείς και τα φώτα ημέρας με μοτίβο κουκκίδων. Το προφίλ ισορροπεί ανάμεσα σε pick-up και επιβατικό όχημα, με τονισμένους θόλους και ζάντες 17 ιντσών.Στο πίσω μέρος, τα LED φώτα και τα ενισχυμένα προστατευτικά τονίζουν τον πρακτικό και δυναμικό χαρακτήρα.

Το μοντέλο θα κυκλοφορήσει σε έξι αποχρώσεις, με εσωτερικό διαθέσιμο σε μαύρο, καφέ ή γκρι διχρωμίες.

Εσωτερικό που θυμίζει SUV

Η καμπίνα ακολουθεί την αρχιτεκτονική «Slim & Wide», με καθαρές γραμμές και άνετους χώρους. Ξεχωρίζει η πανοραμική οθόνη που ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα 12,3’’ και οθόνη αφής ίδιου μεγέθους, βασισμένα στη νέα πλατφόρμα infotainment Athena 2.0.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός 32 χρωμάτων, premium λεπτομέρειες LED, ασύρματη φόρτιση κινητού και άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι συμπληρώνουν την εικόνα.

Στα πίσω καθίσματα, ο χώρος θυμίζει μεσαίο SUV, με ρυθμίσεις ολίσθησης και ανάκλισης, ενώ η πρακτικότητα ενισχύεται με διάταξη 60:40. Ο χώρος φόρτωσης αντέχει έως 500 κιλά, με φωτισμό και ανθεκτική πίσω πόρτα που σηκώνει 150 κιλά.

Μπαταρία και επιδόσεις

Το ηλεκτρικό Musso EV εξοπλίζεται με μπαταρία LFP 80,6 kWh, που προσφέρει αυτονομία έως 420 χλμ. και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 300 kW (20-80% σε περίπου 31 λεπτά). Χάρη στο σύστημα Vehicle-to-Load (V2L), μπορεί να παρέχει ρεύμα για κάμπινγκ ή επαγγελματική χρήση.

Ο εμπρόσθιος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 207 ίππους και 339 Nm ροπής, ενώ το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε κάθε έδαφος. Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τους 1,8 τόνους.

Οδήγηση και ασφάλεια

Η KGM έχει επενδύσει σε άνεση και ηχομόνωση, προσφέροντας επίπεδα NVH που θυμίζουν SUV.

Το Musso EV διαθέτει πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων ασφαλείας (ADAS), όπως Adaptive Cruise Control, αναγνώριση τυφλών σημείων, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με οκτώ αερόσακους και αμάξωμα κατασκευασμένο κατά 78% από χάλυβα υψηλής αντοχής.

Τεχνολογία και άνεση

Η νέα πλατφόρμα infotainment Athena 2.0 υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η τρισδιάστατη περιμετρική κάμερα διευκολύνει το παρκάρισμα. Ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, οι θερμαινόμενες και αεριζόμενες θέσεις, το θερμαινόμενο τιμόνι και η πληθώρα θυρών USB Type-C ενισχύουν την άνεση.

Κυκλοφορία στην Ελλάδα

Το νέο KGM Musso EV αναμένεται να φτάσει στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026, φέρνοντας μαζί του μια νέα εποχή για τα ηλεκτρικά pick-up.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά