Συναγερμός κοντά στο Καπιτώλιο: Χειροπέδες σε άνδρα που έφερε «κάτι που έμοιαζε με όπλο»
Οι παράπλευροι δρόμοι έχουν αποκλειστεί ενώ απαγορεύεται η διέλευση των περαστικών. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το «όπλο» που βρέθηκε.
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου αστυνομικοί που περιπολούν το Καπιτώλιο στη Ουάσιγκτον καθώς ο ύποπτος έφερε «κάτι που μοιάζει με όπλο»,
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία ο άνδρας κινούνταν ύποπτα γύρω από το εμβληματικό κυβερνητικό κτίριο της αμερικανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.
Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο χώρος έχει εκκενωθεί ενώ απαγορεύεται στον κόσμο να περάσει από το σημείο. Ο ύποπτος άνδρας συνελήφθη κοντά στη δυτική πρόσοψη του Καπιτωλίου.
Η Λεωφόρος Μέριλαντ είναι προσωρινά κλειστή μεταξύ της Πρώτης και της Τρίτης Οδού, στη Νοτιοδυτική Αγγλία, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία του υπόπτου ούτε τι ήταν το εν λόγω «όπλο» το οποίο έφερε μαζί του καθώς α αναμένεται να εξακριβωθούν τα στοιχεία του.