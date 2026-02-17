Συναγερμός κοντά στο Καπιτώλιο: Χειροπέδες σε άνδρα που έφερε «κάτι που έμοιαζε με όπλο»

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου αστυνομικοί που περιπολούν το Καπιτώλιο στη Ουάσιγκτον καθώς ο ύποπτος έφερε «κάτι που μοιάζει με όπλο»,

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία ο άνδρας κινούνταν ύποπτα γύρω από το εμβληματικό κυβερνητικό κτίριο της αμερικανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο χώρος έχει εκκενωθεί ενώ απαγορεύεται στον κόσμο να περάσει από το σημείο. Ο ύποπτος άνδρας συνελήφθη κοντά στη δυτική πρόσοψη του Καπιτωλίου.

Η Λεωφόρος Μέριλαντ είναι προσωρινά κλειστή μεταξύ της Πρώτης και της Τρίτης Οδού, στη Νοτιοδυτική Αγγλία, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση.

Our officers just arrested a person with what appears to be a gun near the West Front of the U.S. Capitol Building. Please avoid the area. We will provide more information when new information is confirmed. pic.twitter.com/f9JQPYUq8O — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) February 17, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία του υπόπτου ούτε τι ήταν το εν λόγω «όπλο» το οποίο έφερε μαζί του καθώς α αναμένεται να εξακριβωθούν τα στοιχεία του.