Συναγερμός σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία: Εντοπίστηκε αμίαντος σε άμμο για παιδιά - Λουκέτο σε σχολεία

Δεκάδες σχολεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία αναγκάστηκαν να κλείσουν μετά την εύρεση αμίαντου σε χρωματιστή άμμο, με την οποία έπαιζαν παιδιά. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς, οδηγώντας σε άμεσες ανακλήσεις προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες λιανικής και σε εκτεταμένους ελέγχους στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Η αποκάλυψη ότι παιδική άμμος παιχνιδιού, δημοφιλής σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, περιείχε αμίαντο οδήγησε σε άμεσο συναγερμό. Εργαστηριακές δοκιμές ανίχνευσαν ίχνη τρεμολίτη και χρυσότιλου αμιάντου, ουσίες που είναι γνωστές για τις καρκινογόνες ιδιότητές τους όταν οι ίνες τους εισπνέονται ή καταπίνονται. Σύμφωνα με τον Guardian, η κατάσταση αυτή οδήγησε στο κλείσιμο δεκάδων σχολείων και στην έκδοση πολλαπλών ανακλήσεων προϊόντων.

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) εξέδωσε εθνική ανακοίνωση ανάκλησης για προϊόντα που προμηθεύει η Educational Colours. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το άμεσο κλείσιμο αρκετών σχολείων και παιδικών σταθμών στην Περιφέρεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (ACT), καθώς και ενός σχολείου στο Μπρίσμπεϊν.

Στη συνέχεια, το Σάββατο, οι αλυσίδες Kmart και Target προχώρησαν σε δικές τους ανακλήσεις για σετ κατασκευής κάστρων από άμμο και για «μαγική άμμο» σε διάφορα χρώματα, αναδεικνύοντας την ευρεία διαθεσιμότητα των μολυσμένων προϊόντων.

Μέχρι τη Δευτέρα, περισσότερα από 70 σχολεία στην ACT παρέμειναν κλειστά για αξιολόγηση και καθαρισμό, όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση. «Διαπιστώσαμε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος είναι ευρέως διαδεδομένη στα δημόσια σχολεία της ACT», δήλωσε η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το κλείσιμο έγινε «προς το συμφέρον της ασφάλειας των μαθητών, του προσωπικού και της κοινότητας».

Στη Νέα Ζηλανδία, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε σχολεία που χρησιμοποιούσαν προϊόντα άμμου της Kmart έκλεισαν επίσης για ελέγχους αμιάντου.

ACCC: «Χαμηλός αλλά υπαρκτός ο κίνδυνος»

Η ACCC διευκρίνισε ότι, παρόλο που δεν ανιχνεύθηκε αναπνεύσιμος αμίαντος σε κανένα από τα ελεγχθέντα δείγματα, ο κίνδυνος να γίνει ο αμίαντος αερομεταφερόμενος ή αρκετά λεπτός για εισπνοή είναι χαμηλός, αλλά υπαρκτός.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η άμεση απειλή μπορεί να μην είναι υψηλή, η μακροπρόθεσμη έκθεση παραμένει σοβαρό ζήτημα, καθώς ο αμίαντος είναι απαγορευμένη ουσία τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία λόγω των σοβαρών κινδύνων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων πολλών τύπων καρκίνου.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε γονείς και φροντιστές. Ο Ian Caplin, εκπρόσωπος ασφάλειας προϊόντων του Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε: «Εκτιμούμε ότι η παρουσία αμιάντου σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από παιδιά έχει προβληματίσει τους γονείς και τους φροντιστές».

Το Υπουργείο κάλεσε τις οικογένειες που έχουν αγοράσει αυτά τα προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη χρήση τους. Περισσότερα από 120 σχολεία έχουν ήδη επικοινωνήσει με την κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι χρησιμοποίησαν ένα από τα ανακληθέντα προϊόντα άμμου.