Συναγερμός στην Ιερουσαλήμ: Ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο με 4 νεκρούς - Βίντεο από τους πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε στην Ιερουσαλήμ το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, καθώς σημειώθηκε ένοπλη επίθεση μέσα σε λεωφορείο.

Από την επίθεση με πολυβόλο όπλο που σημειώθηκε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με τη Haaretz, τέσσερα άτομα μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την επίθεση, ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο εάν ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς υπολογίζονται και οι δράστες της φονικής επίθεσης. Μάλιστα, οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό και θεωρούν ότι είναι σημαντικό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.



Η ταυτότητα των δραστών δεν είναι προς το παρόν γνωστή, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν συλληφθεί ή σκοτωθεί.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι οι δράστες της επίθεσης ανέβηκαν σε ένα λεωφορείο και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των επιβατών.

Aftermath of reported shooting in Jerusalem https://t.co/i2Tpge0APY — Reuters (@Reuters) September 8, 2025

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά στο πάτωμα και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες και συνεχίζουμε να τους περιθάλπουμε και να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομεία», ανέφερε διασώστης που έφτασε στο σημείο.