Συναγρίδες και Λαγοκέφαλοι

Ψαράς δεν είναι, αλλά το παράδειγμα δείχνει ότι κάτι γνωρίζει...

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης μπήκε στο ρόλο του γραμματέα με φόρα και με διάθεση για τρολάρισμα, χρησιμοποιώντας ένα επιχείρημα που θα χρησιμοποιούσε κάποιο στέλεχος με εμπειρία και αυτοπεποίθηση στο λόγο. Τον ρώτησαν χθες (Παραπολιτικά) σε μια από τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε αν ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι «ψαρεύουν» στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Το ψάρεμα είναι καλό, άλλη φορά πιάνεις συναγρίδες και άλλη λαγοκέφαλους», απάντησε ο Βαρδακαστάνης, προφανώς υπονοώντας ότι η καλή «ψαριά» θα είναι του ΠΑΣΟΚ με συναγρίδες και του κ. Τσίπρα λαγοκέφαλοι, που είναι για πέταμα.

Τα «δίχτυα» απλώνονται από τώρα, στο μάζεμα όμως θα γίνει ο απολογισμός και ως τότε οι τεχνικές «ψαρέματος» είναι πολλές και απαιτούν υπομονή και καλά «δολώματα»