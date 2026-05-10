Συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα για 4 ζώδια, σήμερα 10/5

Ο Κυριακάτικος χορός των άστρων προσφέρει την ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, αλλά και την κυκλοθυμία που μπορεί να φέρει εντάσεις και συναισθηματικά ξεσπάσματα! Για σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου -η γιορτή της μητέρας- η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Υδροχόου και είναι κενής πορείας, αυτό σημαίνει ότι η μέρα προσφέρεται κυρίως για να κλείσουμε υποθέσεις, εκκρεμότητες ή για να τελειοποιήσουμε ότι είχαμε σχεδιάσει ή ξεκινήσει τις προηγούμενες μέρες. Από το απόγευμα οι διαθέσεις αλλάζουν, η Σελήνη εισέρχεται στο ζώδιο των Ιχθύων, κυριαρχεί η φαντασία, το συναίσθημα, η ενσυναίσθηση, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τους Διδύμους, μπορεί ωστόσο να προκαλέσει εντελώς ξαφνικά και αιφνίδια συναισθηματικά ξεσπάσματα ιδιαίτερα για Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθύες των πρώτων ημερών (21-23 Μαίου, 23-25 Αυγούστου , 23-25 Νοεμβρίου, 20-22 Φεβρουαρίου!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός - Κυριακάτικη διάθεση με κοινωνικότητα

Η Κυριακάτικη διάθεσή σου αγαπητέ μου Κριέ είναι να ολοκληρώσεις σχέδια που είχες καταστρώσει τις προηγούμενες μέρες, καθώς η Σελήνη σήμερα είναι κενής πορείας έως και το απόγευμα στο ζώδιο του Υδροχόου και η μέρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για κάτι νέο! Είναι μία καλή μέρα για να δεις φίλους, να κάνεις μία δραστηριότητα από αυτές που σου αρέσουν και σε αποφορτίζουν, να αποφύγεις όμως τις σημαντικές συζητήσεις. Το απόγευμα η Σελήνη περνά στους Ιχθύες σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, προσοχή λοιπόν γιατί το έντονο στρες μπορεί να σε παρασύρει σε επικοινωνιακά λάθη!

AstroTip: Σημασία δεν έχει μόνο το τί θα πούμε αλλά και πώς θα το εκφράσουμε

Ταύρος – Χαλαροί ρυθμοί και εσωτερική ηρεμία

Η Κυριακή σου Ταύρε μου σε καλεί να κινηθείς πιο ήρεμα και να αποφύγεις εντάσεις ή σημαντικές πρωτοβουλίες, καθώς η Σελήνη είναι κενής πορείας στον Υδροχόο έως το απόγευμα και δεν ευνοεί νέα ξεκινήματα. Είναι ιδανική στιγμή για να ξεκουραστείς, να δεις αγαπημένα πρόσωπα ή να ασχοληθείς με κάτι που σε γεμίζει συναισθηματικά. Από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη να περνά στους Ιχθύες και να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, προκύπτουν απρόσμενα έξοδα ή αλλαγές σε σχέδια που αφορούν φίλους.

AstroTip: Μην αντιδράς παρορμητικά σε αλλαγές τελευταίας στιγμής

Δίδυμοι – Προσοχή σε ανατροπές της τελευταίας στιγμής

Δίδυμέ μου η μέρα σου ξεκινά με πιο χαλαρή διάθεση, αφού η Σελήνη κενής πορείας στον Υδροχόο σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου υποχρεώσεις και να χαρείς στιγμές με φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα. Απόφυγε όμως σημαντικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις γιατί τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένεις. Από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη να περνά στους Ιχθύες και να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από το ζώδιό σου, προκύπτουν απρόβλεπτες εξελίξεις που δημιουργούν αναστάτωση, προσοχή στις αντιδράσεις σου!

AstroTip: Κράτησε ευελιξία στα σχέδιά σου

Καρκίνος – Μία μέρα για χαλάρωση και αποφόρτιση

Καρκίνε μου, η Κυριακή σου προσφέρεται για χαλάρωση, ξεκούραση και συναισθηματική αποφόρτιση, καθώς η Σελήνη στον Υδροχόο είναι κενής πορείας και δεν ευνοεί πιέσεις ή νέα ξεκινήματα. Είναι μία καλή στιγμή να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να ξεφύγεις από έντονες σκέψεις και να δεις ανθρώπους που σε ηρεμούν. Από το απόγευμα και μετά, η είσοδος της Σελήνης στους Ιχθύες και το τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους μπορεί να φέρει μία ξαφνική είδηση ή μία αλλαγή σε σχέδια που αφορά ταξίδι ή επικοινωνία.

AstroTip: Μην αγχώνεσαι για ό,τι δεν μπορείς να ελέγξεις

Λέων – Παρέες και μικρές ανατροπές

Λιοντάρι μου, η Κυριακή ξεκινά με διάθεση για επαφές, χαλαρές συναντήσεις και όμορφες στιγμές με φίλους, αφού η Σελήνη στον Υδροχόο – έστω και κενής πορείας – κρατά το ενδιαφέρον σου στραμμένο στις σχέσεις σου. Απόφυγε όμως να πάρεις σημαντικές αποφάσεις ή να μπεις σε σοβαρές συζητήσεις γιατί τα δεδομένα αλλάζουν εύκολα. Από το απόγευμα και μετά, η Σελήνη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους μπορεί να φέρει μία ξαφνική οικονομική υποχρέωση ή μία ανατροπή σε ένα σχέδιο με φίλους.

AstroTip: Μείνε χαλαρός και ευέλικτος

Παρθένος – Μην πιέζεις καταστάσεις

Παρθένε μου, για το ζώδιο σου σήμερα η μέρα δεν είναι κατάλληλη για να ασχοληθείς με πιεστικές υποχρεώσεις ή για να βάλεις σε τάξη όλα όσα έχεις στο μυαλό σου. Η Σελήνη στον Υδροχόο είναι κενής πορείας έως το απόγευμα και δημιουργεί καθυστερήσεις ή μικρά μπλοκαρίσματα στο πρόγραμμα. Προτίμησε να κινηθείς πιο χαλαρά και να αφήσεις σημαντικές αποφάσεις για άλλη στιγμή. Από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη να περνά στους Ιχθύες και να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, μία σχέση μπορεί να περάσει από μία ξαφνική ένταση.

AstroTip: Μην επιμένεις όταν κάτι δεν προχωρά

Ζυγός – Χαλαρή διάθεση με μικρές εκπλήξεις

Ζυγέ μου, τα άστρα σήμερα σου χαρίζουν μία πιο ανάλαφρη διάθεση και την ανάγκη να περάσεις όμορφα, χωρίς πιέσεις και υποχρεώσεις. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να χαρείς στιγμές δημιουργικότητας, φλερτ και επαφών, ωστόσο επειδή είναι κενής πορείας, απόφυγε να κάνεις νέα ξεκινήματα ή να επενδύσεις σε κάτι σημαντικό. Από το απόγευμα και μετά, η Σελήνη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους φέρνει απρόσμενες αλλαγές σε πρόγραμμα ή μία ξαφνική υποχρέωση που σε αποσυντονίζει.

AstroTip: Διατήρησε εναλλακτικές επιλογές στα σχέδιά σου

Σκορπιός – Εσωτερικές σκέψεις και ανατροπές

Σκορπιέ μου, η Κυριακή για το ζώδιο σου έχει πιο εσωτερικό χαρακτήρα, καθώς η Σελήνη στον Υδροχόο είναι κενής πορείας και σε ωθεί να μείνεις σε πιο ήρεμους ρυθμούς, κοντά στο σπίτι ή με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Απόφυγε εντάσεις ή σοβαρές συζητήσεις γιατί εύκολα μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις. Από το απόγευμα και μετά, η είσοδος της Σελήνης στους Ιχθύες και το τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους μπορεί να φέρει μία ξαφνική συναισθηματική ανατροπή ή μία απρόβλεπτη εξέλιξη στα αισθηματικά.

AstroTip: Μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα

Τοξότης – Ανάλαφρη μέρα με αλλαγές προγράμματος

Τοξότη μου, το ζώδιο σου για σήμερα Κυριακή δέχεται εύνοια για επικοινωνία, χαλαρές μετακινήσεις και συναντήσεις, αφού η Σελήνη στον Υδροχόο – έστω και κενής πορείας – σε βοηθά να βγεις από τη ρουτίνα. Απόφυγε ωστόσο όμως σημαντικές συζητήσεις ή αποφάσεις γιατί υπάρχει και αστάθεια. Από το απόγευμα και μετά, η Σελήνη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους φέρνει μία ξαφνική ένταση στις σχέσεις ή σε οικογενειακά ζητήματα που σε αποσυντονίζει.

AstroTip: Μην αντιδράς παρορμητικά

Αιγόκερως – Οικονομικές σκέψεις και προσαρμογές

Αιγόκερέ μου, σήμερα Κυριακή η προσοχή σου είναι στραμμένη στα οικονομικά, όμως η Σελήνη στον Υδροχόο είναι κενής πορείας και δεν ευνοεί σημαντικές κινήσεις ή αποφάσεις. Είναι καλύτερα να παρατηρήσεις, να οργανωθείς και να αφήσεις τις δεσμεύσεις για άλλη στιγμή. Από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη να περνά στους Ιχθύες και να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, προκύπτει μία ξαφνική αλλαγή σε πρόγραμμα ή μία είδηση που σε βάζει σε σκέψεις.

AstroTip: Κράτησε ευελιξία σε σχέδια και έξοδα

Υδροχόος – Εσύ στο επίκεντρο αλλά με προσοχή

Υδροχόε μου, η Κυριακή σε βρίσκει στο επίκεντρο, αφού η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου, όμως επειδή είναι κενής πορείας έως το απόγευμα, τα σχέδιά σου δεν προχωρούν όπως θα ήθελες. Προτίμησε να κινηθείς πιο χαλαρά και να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις. Από το απόγευμα και μετά, η Σελήνη περνά στους Ιχθύες και το τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους φέρνει απρόσμενα έξοδα ή μία ξαφνική αλλαγή σε ερωτικά ή δημιουργικά σχέδια.

AstroTip: Μην βιάζεσαι να πάρεις αποφάσεις



Ιχθύες – Έντονη διαίσθηση αλλά και αναστάτωση



Ιχθύ μου, η Κυριακή ξεκινά με χαλαρούς και ήρεμους ρυθμούς για το ζώδιο σου , με τη Σελήνη στον Υδροχόο κενής πορείας να σε ωθεί να ξεκουραστείς και να απομονωθείς από έντονες καταστάσεις. Είναι ιδανική στιγμή για να ακούσεις τον εαυτό σου και να γεμίσεις ενέργεια, ίσως και μακριά από όλους και από όλα. Από το απόγευμα και μετά, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, φέρνοντας ξαφνικές εξελίξεις στο σπίτι ή στην οικογένεια που σε αναστατώνουν, θυμήσου ότι δεν είναι η ιδανική στιγμή για σοβαρές συζητήσεις, προσπάθησε να μην παίρνεις τόσο κατάκαρδα τις εναλλαγές διαθέσεων των αγαπημένων σου ανθρώπων!



AstroTip: Μείνε ήρεμος μπροστά στις αλλαγές