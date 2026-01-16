Συναισθηματικές απογοητεύσεις βιώνουν 4 ζώδια σήμερα 16/1

Μέρα σε διπλό ταμπλό είναι αυτή η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, με το ξεκίνημά της να είναι βαρύ και απογοητευτικό και την συνέχειά της να είναι λογική, πρακτική και αποκαταστατική! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Τοξότη σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, επομένως υπάρχει η συναισθηματική σύγχυση, η αστάθεια, η απογοήτευση και το μπλοκάρισμα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την ροή που θα θέλαμε, γεγονός που προκαλεί ένα προσωρινό αίσθημα ματαιότητας και απαισιοδοξίας! Από το μεσημέρι και μετά οι διαθέσεις αλλάζουν, η Σελήνη κάνει το πέρασμά της στον Αιγόκερω και ο ορθολογισμός θα μας βοηθήσει νξα βάλουμε σε μία τάξη τα ασυμμάζευτα! Τα άστρα λοιπόν σήμερα μας συμβουλεύουν υπομονή, σωστή διαχείριση και αυτοσυγκράτηση στα νέα βήματα. Τα ζώδια που νιώθουν μία προσωρινή απογοήτευση σήμερα είναι οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου!

Τι λέει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου για σήμερα Παρασκευή; Μάθε τώρα!

Κριός – Οι αρνητικές σκέψεις σε πάνε πίσω!

Σήμερα Παρασκευή η μέρα σου Κριέ μου ξεκινά με μία άρνηση για τα πάντα, κάτι που είναι ενάντια στην παρορμητική και δυναμική σου φύση! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Τοξότη, σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, νιώθεις ματαιοδοξία, βλέπεις ότι αργούν πολύ να προχωρήσουν και να πάρουν μία τελική μορφή κάποια σχέδιά σου και προσωρινά αισθάνεσαι παγιδευμένος στα ίδια και στα ίδια! Ηρέμησε και αξιοποίησε το πρωινό για οριοθέτηση και οργάνωση! Από το μεσημέρι η Σελήνη κάνει το πέρασμά της στον Αιγόκερω, συνειδητοποιείς ότι χρειάζεται να υψώσεις ανάστημα, σκεπτόμενους τους στόχους και της φιλοδοξίες της χρονιάς.

Astro Tip: Δεν είναι πάντα τόσο αρνητικά τα πράγματα, αρνητικός μπορεί να είναι ο τρόπος που εσύ βλέπεις κάποιες καταστάσεις!

Ταύρος – Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν ωριμάζουν ακόμη!

Σήμερα Παρασκευή Ταύρε μου, η μέρα ξεκινά με ένα αίσθημα εσωτερικής πίεσης και ψυχολογικής κόπωσης. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες φέρνει καθυστερήσεις σε οικονομικά, γραφειοκρατικά ή συναισθηματικά ζητήματα, ενώ νιώθεις πως δεν έχεις τον έλεγχο που θα ήθελες. Προσπάθησε να αποφύγεις εμμονικές σκέψεις και σενάρια που δεν βασίζονται σε δεδομένα. Από το μεσημέρι και μετά, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, βρίσκεις ξανά τη σταθερότητά σου και βλέπεις πιο ρεαλιστικά τις επόμενες κινήσεις σου. Η λογική επανέρχεται και μπορείς να βάλεις ένα πρακτικό πλάνο για όσα σε απασχολούν.

Astro Tip: Ό,τι δεν εξελίσσεται σήμερα, δεν σημαίνει ότι χάνεται – απλώς χρειάζεται χρόνο.

Δίδυμοι – Μην αφήνεις τις αμφιβολίες να σε αποσυντονίζουν!

Η Παρασκευή για σένα Δίδυμέ μου ξεκινά με νευρικότητα και συναισθηματική αστάθεια, καθώς η Σελήνη από τον Τοξότη σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα. Κάποια λόγια, υποσχέσεις ή συμπεριφορές ατόμων που συνδέεσαι στενά, σήμερα σε μπερδεύουν και σε κάνουν να αναρωτιέσαι ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις και τις παρορμητικές κουβέντες. Από το μεσημέρι, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά τις προθέσεις γύρω σου και μπορείς να πάρεις αποστάσεις από ό,τι σε αποσυντονίζει. Η ψυχραιμία είναι το κλειδί της ημέρας.

Astro Tip: Δεν χρειάζεται να απαντάς σε όλα – η σιωπή λέει περισσότερα.

Καρκίνος – Βάλε όρια για να προστατεύσεις την ενέργειά σου!

Σήμερα Παρασκευή Καρκίνε μου, η ημέρα ξεκινά με έντονη ψυχική και σωματική κούραση και ένα αίσθημα ότι προσφέρεις περισσότερα απ’ όσα λαμβάνεις και ότι όλα σε έχουν εξαντλήσει. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε κάνει πιο ευάλωτο, με τάση να φορτώνεσαι ευθύνες και προβλήματα που δεν σου ανήκουν. Πρόσεξε τις υπερβολές και την συναισθηματική εξάντληση. Από το μεσημέρι και μετά, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, έρχονται ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Καταλαβαίνεις ποιος αξίζει να βρίσκεται δίπλα σου και ποιος όχι.

Astro Tip: Η φροντίδα προς τους άλλους ξεκινά πάντα από τη φροντίδα προς τον εαυτό σου.

Λέων – Μην αφήνεις την απογοήτευση να σου κόψει τη φόρα!

Σήμερα Παρασκευή Λιοντάρι μου, η μέρα ξεκινά με μία εσωτερική απογοήτευση κυρίως για τα αισθηματικά σου, σαν να νιώθεις ότι δεν αναγνωρίζεται η προσπάθεια ή η προσφορά σου όσο θα ήθελες. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε κάνει πιο ευαίσθητο, με τάση να μεγαλοποιείς καταστάσεις ή να παίρνεις προσωπικά συμπεριφορές και να αισθάνεσαι κάπως ανικανοποίητος και πληγωμένος γιατί βλέπεις κάποιες καταστάσεις να επαναλαμβάνονται . Μην αφήσεις την κακή διάθεση να σε παρασύρει σε παθητικότητα. Από το μεσημέρι, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, στρέφεις την προσοχή σου σε πρακτικά ζητήματα και επανέρχεσαι δυναμικά, βάζοντας τάξη σε εκκρεμότητες.

Astro Tip: Η αξία σου δεν εξαρτάται από την επιβεβαίωση των άλλων.

Παρθένος – Σταμάτα να φορτώνεσαι ευθύνες που δεν σου ανήκουν!

Η Παρασκευή Παρθένε μου ξεκινά με εσωτερική ένταση και συναισθηματικό βάρος. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα φέρνει πιέσεις από το οικογενειακό ή επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ αισθάνεσαι πως καλείσαι να “μαζέψεις” τα λάθη και τις εκκρεμότητες των άλλων! Μην εξαντλείς τα όριά σου προσπαθώντας να ελέγξεις τα πάντα. Από το μεσημέρι και μετά, με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, νιώθεις μεγαλύτερη σταθερότητα, οργανώνεσαι καλύτερα και βρίσκεις λύσεις με ψυχραιμία και πρακτικό πνεύμα.

Astro Tip: Δεν χρειάζεται να είσαι παντού χρήσιμος – χρειάζεται να είσαι καλά.

Ζυγός – Ξεκαθάρισε τι αξίζει τον χρόνο και την ενέργειά σου!

Σήμερα Παρασκευή Ζυγέ μου, η ημέρα ξεκινά με μπερδεμένες σκέψεις και επικοινωνιακές ασάφειες. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα δημιουργεί παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις σε συμφωνίες, στην δουλειά ή προκαλεί και μία συναισθηματική απόσταση στις σχέσεις σου. Απόφυγε να βγάλεις συμπεράσματα πριν δεις όλη την εικόνα. Από το μεσημέρι, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, μπαίνεις σε πιο ρεαλιστική διάθεση και αντιλαμβάνεσαι ποια θέματα χρειάζονται σοβαρή αντιμετώπιση και ποια απλώς σου κλέβουν ενέργεια.

Astro Tip: Η ισορροπία έρχεται όταν μάθεις να λες και «όχι».

Σκορπιός – Μην αφήνεις τους φόβους να θολώνουν την κρίση σου!

Σήμερα Παρασκευή Σκορπιέ μου, η μέρα ξεκινά με έντονη εσωτερική ανησυχία, κυρίως για οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που δείχνουν να μην εξελίσσονται όπως θα ήθελες. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βάζει σε σκέψεις ανασφάλειας και σε κάνει να αμφισβητείς ανθρώπους ή καταστάσεις. Απόφυγε τον έλεγχο και τις καχυποψίες, γιατί σήμερα μπορεί να σε οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. Από το μεσημέρι και μετά, με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, νιώθεις πιο σταθερός, συγκεντρώνεσαι σε ουσιαστικές συζητήσεις και βρίσκεις τρόπους να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους.

Astro Tip: Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα σήμερα – χρειάζεται να εμπιστευτείς τη διαδικασία.

Τοξότης – Μην χάνεις την αισιοδοξία σου άδικα!

Η Παρασκευή Τοξότη μου ξεκινά με έντονη συναισθηματική φόρτιση, αφού η Σελήνη στο ζώδιό σου σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα φέρνει προσωρινή απογοήτευση και κούραση. Νιώθεις ότι κάποιοι περιορίζουν την ελευθερία σου ή ότι δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις σου. Απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις και τις δραματοποιήσεις. Από το μεσημέρι, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, αρχίζεις να σκέφτεσαι πιο πρακτικά και να εστιάζεις στην ουσία, ειδικά σε θέματα αξιών και ασφάλειας. Η μέρα σε καλεί να γειωθείς.

Astro Tip: Η δύναμή σου φαίνεται όταν παραμένεις ψύχραιμος, όχι όταν αντιδράς παρορμητικά.

Αιγόκερως – Σήμερα παίρνεις ξανά τον έλεγχο!

Σήμερα Παρασκευή Αιγόκερέ μου, το πρώτο μισό της ημέρας σε βρίσκει πιο εσωστρεφή και κουρασμένο ψυχικά. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε ωθεί να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό και να δεις καθαρά τι σε βαραίνει. Απόφυγε την αυτοκριτική και τις ενοχές. Από το μεσημέρι και μετά, με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου, νιώθεις ότι πατάς ξανά γερά στα πόδια σου. Η αυτοπεποίθηση επιστρέφει, οι αποφάσεις σου γίνονται πιο σταθερές και μπορείς να θέσεις σαφή όρια σε πρόσωπα και καταστάσεις.

Astro Tip: Όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, οι άλλοι ακολουθούν.

Υδροχόος – Μην απομονώνεσαι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν!

Σήμερα Παρασκευή Υδροχόε μου, ξεκινά με άγχος και απογοήτευση για τα οικονομικά σου! Η Σελήνη από τον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, σε περιορίζει και δεν μπορείς εύκολα να θέσεις σε εφαρμογή τα πλάνα σου και να κάνεις τις αλλαγές ή τα σχέδια που επιθυμείς! Απόφυγε την απομόνωση και τη σιωπηλή απογοήτευση. Από το μεσημέρι και μετά, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, έχεις την ανάγκη να πάρεις αποστάσεις για να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου και να ανασυγκροτηθείς. Η μέρα σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες και να προστατεύσεις την ενέργειά σου.

Astro Tip: Η δύναμη δεν βρίσκεται στην απόσταση, αλλά στη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων.

Ιχθύες – Μην αφήνεις τις προσδοκίες να σε απογοητεύουν!

Η Παρασκευή Ιχθύ μου ξεκινά με έντονη συναισθηματική ευαισθησία και αυξημένες απαιτήσεις από τον εαυτό σου και τους άλλους. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου δημιουργεί σύγχυση, κούραση και ένα αίσθημα ότι σηκώνεις βάρη περισσότερα απ’ όσα σου αναλογούν. Απόφυγε τις αυταπάτες και τις εξιδανικεύσεις. Από το μεσημέρι και μετά, με τη Σελήνη να περνά στον Αιγόκερω, νιώθεις μεγαλύτερη σταθερότητα και βρίσκεις στήριξη μέσα από φίλους ή συνεργάτες που σου δείχνουν έμπρακτα την παρουσία τους.

Astro Tip: Όταν μειώνεις τις προσδοκίες, αυξάνεις την εσωτερική σου γαλήνη.