Συναντήσεις Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας

Συναντήσεις με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, θα έχει τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με Ευρωπαίους αξιωματούχους για ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και διεθνών εξελίξεων.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα συναντηθεί στις 11.45 με τον Ευρωπαίο Επίτροπο 'Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius και λίγες ώρες αργότερα, στις 15.00, με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, στο Μέγαρο Μαξίμου.



Στις 19.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Κολλεγίου Αθηνών για την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυσή του, στο Θέατρο του Κολλεγίου.