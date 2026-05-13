Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών»: Η νευρολογική διαταραχή που σας «ξυπνάει» τη νύχτα

Το «Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών» (Restless Legs Syndrome – νόσος Willis-Ekbom) είναι μια νευρολογικής φύσεως αισθητικοκινητική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τα κάτω άκρα και εμφανίζεται πιο έντονα τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Η ακατανίκητη ανάγκη για κίνηση



Όπως εξηγεί ο καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Σακκάς, βασικό χαρακτηριστικό είναι η έντονη, σχεδόν ανεξέλεγκτη ανάγκη κίνησης των ποδιών, που συνοδεύεται από δυσάρεστες αισθήσεις όπως «τράβηγμα», «μυρμήγκιασμα», «κάψιμο», «ηλεκτρισμός» ή βαθιά «φαγούρα», οι οποίες ανακουφίζονται μόνο προσωρινά με την κίνηση.



Όταν η ηρεμία επιδεινώνει τα συμπτώματα



Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως σε κατάσταση ακινησίας — όταν το άτομο κάθεται, ταξιδεύει ή προσπαθεί να κοιμηθεί.

Η κίνηση, όπως περπάτημα ή τέντωμα, προσφέρει πρόσκαιρη ανακούφιση, όμως η έντονη νυχτερινή επιδείνωση οδηγεί συχνά σε αϋπνία, συχνές αφυπνίσεις και την επόμενη ημέρα σε κόπωση και μειωμένη συγκέντρωση.

Πόσο συχνό είναι το σύνδρομο



Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, συμπτώματα μπορεί να εμφανίζει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, ενώ η κλινικά σημαντική μορφή αφορά περίπου το 2-3% των ενηλίκων.

Μελέτες δείχνουν ότι στις ΗΠΑ περίπου 8% εμφανίζουν συμπτώματα μέσα στον χρόνο, ενώ 3% έχουν μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.



Ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής μορφή

Το σύνδρομο μπορεί να είναι ιδιοπαθές, με πιθανή οικογενειακή προδιάθεση, ή δευτεροπαθές, όταν σχετίζεται με άλλες παθήσεις.

Συχνά συνδέεται με χαμηλά επίπεδα σιδήρου, σιδηροπενική αναιμία, χρόνια νεφρική νόσο (ιδίως σε αιμοκάθαρση), περιφερική νευροπάθεια και εγκυμοσύνη, κυρίως στο τρίτο τρίμηνο.



Η σημασία της σωστής διάγνωσης

Ο κ. Σακκάς τονίζει ότι η διάγνωση είναι κρίσιμη, καθώς το σύνδρομο συχνά συγχέεται με κράμπες, άγχος ή απλή αϋπνία.

Ωστόσο έχει σαφή μοτίβα: επιδεινώνεται στην ακινησία, βελτιώνεται με την κίνηση και εμφανίζεται κυρίως το βράδυ ή τη νύχτα.

Κλινική αξιολόγηση και έλεγχος σιδήρου



Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική, βασισμένη στο ιστορικό. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον έλεγχο σιδήρου (φερριτίνη, κορεσμός τρανσφερρίνης), καθώς η έλλειψή του μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Επίσης εξετάζεται η επίδραση φαρμάκων όπως αντικαταθλιπτικά, αντιισταμινικά και ντοπαμινεργικοί αναστολείς.

Θεραπεία με στόχο τον έλεγχο, όχι την οριστική ίαση

Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για όλους τους ασθενείς, αλλά υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι ελέγχου των συμπτωμάτων. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει διόρθωση έλλειψης σιδήρου, ρύθμιση υποκείμενων νοσημάτων, αναπροσαρμογή φαρμακευτικής αγωγής και εξατομικευμένη θεραπεία όπου χρειάζεται.

Οι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές (όπως ροπινιρόλη και πραμιπεξόλη), που παλαιότερα ήταν πρώτης γραμμής, πλέον χρησιμοποιούνται πιο περιορισμένα λόγω του κινδύνου «επιδείνωσης λόγω αγωγής» (augmentation), όπου τα συμπτώματα επιδεινώνονται ή εμφανίζονται νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η άσκηση ως θεραπευτικό εργαλείο

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται πλέον στη συστηματική άσκηση. Μελέτες της ομάδας του κ. Σακκά σε ασθενείς με ουραιμικό σύνδρομο έδειξαν ότι πρόγραμμα αερόβιας άσκησης έξι μηνών μειώνει σημαντικά τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και βελτιώνει τη λειτουργική ικανότητα.

Σε σχετική μελέτη, η άσκηση μείωσε τα συμπτώματα κατά 46%, ενώ η φαρμακευτική αγωγή κατά 54%. Παράλληλα, η φυσική δραστηριότητα βελτίωσε μυϊκή μάζα, φυσική κατάσταση και συνολική ευρωστία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως ουσιαστική μη φαρμακευτική παρέμβαση.

Πώς πρέπει να εφαρμόζεται η άσκηση



Η άσκηση, όπως υπογραμμίζεται, πρέπει να είναι συστηματική, εξατομικευμένη και ασφαλής, προσαρμοσμένη στην ηλικία και την κατάσταση του ασθενούς, χωρίς εξαντλητική καταπόνηση ή νυχτερινή ένταση.

Έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συμπτώματα δεν πρέπει να αποδίδονται απλώς σε άγχος ή κόπωση. Όταν η ανάγκη για κίνηση επαναλαμβάνεται, εμφανίζεται στην ηρεμία και διαταράσσει τον ύπνο, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ