Συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών - Τι είπε η μάρτυρας για το μήνυμα που έλαβε

Με την κατάθεση μιας υπαλλήλου της ΕΥΠ που έχει καταγγείλει πως έλαβε μήνυμα παράνομης εισχώρησης του λογισμικού Predator στο κινητό της τηλέφωνο, συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η οποία έχει καταθέσει μήνυση κατά των κατηγορουμένων εκπροσώπων των ιδιωτικών εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση, «οι εταιρίες ήρθαν στην Ελλάδα γιατί υπήρχε ευνοϊκό πλαίσιο για αυτές».

Όπως κατήγγειλε η μάρτυρας, είχε κάνει μήνυση κατά συγκεκριμένων στελεχών της Υπηρεσίας για παράβαση καθήκοντος, μαζί με άλλους συναδέλφους της, κατόπιν της οποίας ακολούθησε η αποστολή ενός μηνύματος sms στο κινητό της, στο οποίο υπήρχε το παράνομο λογισμικό

«Έλαβα ένα μήνυμα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι περιείχε κακόβουλο λογισμικό. Το τηλέφωνό μου παγιδεύτηκε προκειμένου να ληφθούν αρχεία ή να παρακολουθηθούν συνομιλίες με τους δικηγόρους μου σχετικά με την αναφορά κατά της υπηρεσίας.

Η ΕΥΠ μου έστειλε το μήνυμα. Ποτέ δεν έκανε έρευνα για το γιατί παγιδεύτηκαν δύο στελέχη της. Συνάγεται ότι αυτή το έχει προμηθευτεί. Δεν γίνεται σε μια χώρα να έχει γίνει τέτοια διαρροή και η Υπηρεσία Πληροφοριών να μην έχει κάνει καμιά έρευνα, είναι αδιανόητο» ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεση της.

«Είχα καταθέσει πολλές αναφορές για προβλήματα στην υπηρεσία, σχετικά με τη λειτουργία της» πρόσθεσε.

Η δίκη συνεχίζεται.