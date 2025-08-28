Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών πυρόσβεσης στα αεροδρόμια

«Ενισχύουμε την ασφάλεια των αεροδρομίων με 18 νέα πυροσβεστικά οχήματα και προσλήψεις προσωπικού.» δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης που παρέχει στα αεροδρόμια ευθύνης της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την ανανέωση του στόλου πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα δρομολογούνται επιπλέον προσλήψεις οδηγών - πυροσβεστών.

Ειδικότερα, η ανανέωση του στόλου αφορά δέκα οκτώ (18) νέα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 4.500 λίτρων έκαστο, των πλέον σύγχρονων προδιαγραφών, με τον απαιτούμενο διασωστικό εξοπλισμό, τα οποία θα παραδοθούν τμηματικά έως το 2027. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των πυροσβεστικών οχημάτων ανέρχεται στο ποσό των 14.731.200 ευρώ.

Η σχετική Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και αφορά σε προμήθεια που θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τις σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Με την προμήθεια αυτή, η ΥΠΑ υλοποιεί τη δέσμευσή της να τηρεί υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής ασφάλειας στους αερολιμένες της, με αναβαθμισμένες προδιαγραφές των υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό, διεθνές και εθνικό δίκαιο.Ταυτόχρονα, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη για 75 ΙΔΟΧ Οδηγούς-Πυροσβέστες, οι οποίοι θα επανδρώσουν τις μονάδες πυρόσβεσης και διάσωσης σε 18 Αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Καστελόριζο, Κάσο, Λέρο, Μήλο, Νάξο, Σύρο, Αστυπάλαια, Ικαρία, Καστοριά, Κύθηρα, Κάλυμνο, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Χίο, Ιωάννινα, Κάρπαθο, Πάρο και Σητεία).

Πυροσβεστικό Όχημα αεροδρομίου 6x6 κατασκευής ΤΕΜΑΞ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε σχετικά: «Η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Με την ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων και την πρόσληψη προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, η ΥΠΑ αποκτά ισχυρότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την κάλυψη υψηλών επιχειρησιακών απαιτήσεων. Πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το επίπεδο λειτουργίας και υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων και επιπλέον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».