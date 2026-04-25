Συνελήφθη διαιτητής για «λάδωμα» σε αγώνες πολεμικών τεχνών

Σκάνδαλο αποκαλύφθηκε σε αγώνες πολεμικών τεχνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη διαιτητής με την κατηγορία ότι δωροδοκήθηκε για να αλλοιώσει τα αποτελέσματα αγώνων και με αυτόν τον τρόπο να επωφεληθούν αθλητές με την ένταξή τους στην εθνική ομάδα και με μόρια ενόψει Πανελληνίων Εξετάσεων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, ημεδαπός, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα διαιτησίας αγώνων πολεμικής τέχνης, κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων, πανελληνίου πρωταθλήματος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με της οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών. Πιο αναλυτικά, με την καταβολή 1.000 ευρώ για τον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο κατηγορούμενος απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε –μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται από την ΕΛΑΣ.