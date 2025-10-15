Συνεργασία ομίλου επιχειρήσεων Σαρακάκη και Ανώτερη Σχολή Ακμή στον κλάδο της μηχανοτρονικής

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Ανώτερη Σχολή Ακμή υποδέχθηκαν τη δεύτερη σειρά αποφοίτων του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Επαγγελματικών Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου & Μηχανών Θαλάσσης (Commercial Vehicles & Machinery Engineer), οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της Μηχανοτρονικής, σε ένα από τα συνεργεία του δικτύου του Ομίλου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος Επαγγελματικών Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου & Μηχανών Θαλάσσης» (Commercial Vehicles & Machinery Engineer) το οποίο είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, ξεκίνησε την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 και είναι το πρώτο hands-on εκπαιδευτικό πρόγραμμα +250 ωρών στη χώρα μας που σχεδιάστηκε για να εστιάσει αποκλειστικά στα επαγγελματικά οχήματα, τα μηχανήματα έργου και τις μηχανές Θαλάσσης.

Το 65% του προγράμματος εστιάζει στην πρακτική εξάσκηση, σε πραγματικές συνθήκες συνεργείου, και σε εργαστηριακές ασκήσεις στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη - δημιουργώντας καταρτισμένους επαγγελματίες στην επισκευή και τη συντήρηση επαγγελματικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανών θαλάσσης κορυφαίων brands, όπως Volvo Trucks & Buses, Renault Trucks, Volvo Construction Equipment, Komatsu και Volvo Penta, εταιρείες με τις οποίες ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διατηρεί την αποκλειστική συνεργασία εισαγωγής και διανομής.

Το 40% των σπουδαστών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, πραγματοποίησαν παράλληλα και την πρακτική τους άσκηση σε συνεργεία του Ομίλου, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξία του συνδυασμού της θεωρητικής εκπαίδευσης με την επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους δύο αποφοίτους ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με μέση βαθμολογία άνω του 8/10, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο την αφοσίωση των ίδιων των σπουδαστών όσο και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ως επιστέγασμα της ολοκλήρωσης του Β’ Κύκλου αποφοίτων έρχεται η αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων, με τον μέσο βαθμό ικανοποίησης να κυμαίνεται από 84% έως 90% για την ποιότητα τόσο του περιεχομένου όσο και των εγκαταστάσεων. Μαθαίνοντας δίπλα στους άρτια καταρτισμένους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, οι απόφοιτοι δήλωσαν απόλυτα ευχαριστημένοι από την επαφή τους με πραγματικά case-studies, όπως επίλυση τεχνικών βλαβών και τεχνικές συντήρησης, περιστατικά που αντιμετωπίζει καθημερινά ο επαγγελματίας του κλάδου στην εργασία του.

Ένα από τα πιο σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η εξαιρετική θέση των αποφοίτων στο μέλλον, καθώς έχουν εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση στα εξειδικευμένα συνεργεία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και στις τεχνικές διευθύνσεις τόσο του Ομίλου, όσο και του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών του.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Ομίλου δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το επίπεδο και τη σημαντική πρόοδο των αποφοίτων, καθώς και από τη συνεργασία τους με το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΑΚΜΗΣ.

Στην Τελετή Αποφοίτησης το «παρών» έδωσαν στελέχη των δύο οργανισμών, ενώ η κα. Ζαχαρένια Κρεμαλή, Human Resources Director του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, απένειμε τα Διπλώματα στους αποφοίτους και την υποτροφία στον απόφοιτο που αρίστευσε. Η κα Κρεμαλή στην ομιλία της ανέφερε:

«Άλλη μία ακαδημαϊκή χρονιά ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σε συνεργασία με την ΑΚΜΗ, υλοποιεί ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να καλύψει το ιδιαίτερα σημαντικό κενό εξειδικευμένων τεχνιτών στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, των μηχανημάτων έργου και των μηχανών θαλάσσης. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί το αντικείμενο, μέσα από πρακτική εξάσκηση στα επαγγελματικά μας συνεργεία. Με αίσθημα ευθύνης και σταθερή δέσμευση στην ανάπτυξη νέων επαγγελματιών, οι οποίοι θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα και αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας, προχωρούμε δυναμικά στην τρίτη χρονιά της συνεργασίας μας, με στόχο τον συνεχή εμπλουτισμό και την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος.»

Ο κ. Δημήτρης Τσίρκας, Γενικός Διευθυντής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ ανέφερε:

«Σήμερα, υποδεχόμαστε τη δεύτερη σειρά αποφοίτων του προγράμματος και τους καλωσορίζουμε στον δυναμικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μηχανοκίνησης, ως άρτια καταρτισμένους μηχανικούς που θα αναλάβουν την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων βαρέως τύπου και μηχανημάτων τεχνικών έργων στα εξειδικευμένα συνεργεία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και του μεγάλου δικτύου συνεργατών του. Εξειδίκευση – Ανταγωνιστικότητα – Άμεση Επαγγελματική Αποκατάσταση. Ακριβώς αυτό που θέλουμε για τους αποφοίτους μας!»

Οι εγγραφές για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25 ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του προγράμματος ΕΔΩ.