Συνέβη και αυτό: Παπαγάλος «κελάηδησε» την αλήθεια και ξεσκέπασε σπείρα ναρκωτικών - Η φράση «κλειδί»

Σε έναν κόσμο όπου η εγκληματικότητα εξελίσσεται διαρκώς και οι διωκτικές αρχές αξιοποιούν κάθε μέσο για την καταπολέμησή της, κάποιες φορές ο πιο απρόσμενος «μάρτυρας» μπορεί να φέρει στο φως την αλήθεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα ασυνήθιστο περιστατικό τράβηξε την προσοχή των αρχών και των μέσων ενημέρωσης: ένας παπαγάλος έγινε ο απρόβλεπτος σύμμαχος της αστυνομίας στην αποκάλυψη της δράσης μιας σπείρας διακίνησης ναρκωτικών. Το πτηνό, μέσα από τις φράσεις που επαναλάμβανε, αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες που οδήγησαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος, επιβεβαιώνοντας πως, ενίοτε, η αλήθεια... έχει φτερά και μιλάει!

Η συμμορία, που διακινούσε στο Μπλάκπουλ κοκαΐνη, ηρωίνη και άλλες ουσίες, καταδικάστηκε σε συνολικά 103 χρόνια φυλάκισης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο 31χρονος Άνταμ Γκάρνετ, ο οποίος ήδη εξέτιε ποινή 15 ετών, αποδείχθηκε πως διηύθυνε από τη φυλακή τη σπείρα ναρκωτικών, με τη βοήθεια τουλάχιστον 14 συνεργών. Ο Γκάρνετ συντόνιζε τις κινήσεις του κυκλώματος μέσω κινητών και Wi-Fi routers που είχε περάσει παράνομα στο κελί του.

Παπαγάλος-μάρτυρας

Κατά την έρευνα στα κινητά του Γκάρνετ εντοπίστηκαν βίντεο που αποτέλεσαν «κλειδιά» στην εξάρθρωση της οργάνωσης. Μεταξύ αυτών και ένα βίντεο με έναν παπαγάλο, ο οποίος άθελά του «κελάηδησε» την αλήθεια βοηθώντας τις αρχές να ξεσκεπάσουν το κύκλωμα.

Συγκεκριμένα ο ρόλος του παπαγάλου της οικογένειας -ονόματι Μάνγκο- υπήρξε καταλυτικός, καθώς στο βίντεο ακούγεται να λέει τη φράση «δύο για 25», πιθανώς αναφερόμενος στην τιμολόγηση δόσεων ναρκωτικών. Ο Μάνγκο καταγράφηκε επίσης να παίζει με δεσμίδες χρημάτων που είχε αποκομίσει το κύκλωμα από τις παράνομες δραστηριότητες του.

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη και καταδίκη 15 ατόμων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εντάλματα για την Κλόε Στοτ και τον Ράιαν Μπλακ, που παραμένουν άφαντοι.

Ο αστυνομικός Άντονι Άλβες δήλωσε: «Επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο δίκτυο. Ο Γκάρνετ δε δίστασε να συνεχίσει τη δράση του μέσα από τη φυλακή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να επικοινωνεί με την εγκληματική του ομάδα».

Δείτε το απίστευτο βίντεο με τον παπαγάλο-μάρτυρα: