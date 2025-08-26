Πελαργοί κάνουν «στάση» στη Μύκονο πριν συνεχίσουν το ταξίδι προς την Αφρική - Εντυπωσιακές εικόνες

Εντυπωσιακά πλάνα με εκατοντάδες λευκούς πελαργούς να απολαμβάνουν στιγμές ηρεμίας πάνω σε στύλους της ΔΕΗ και σε βράχια, καταγράφτηκαν από ντόπιους κατοίκους και τουρίστες σε περιοχές της Μυκόνου.

Η παρουσία των φτερωτών άγριων ζώων στο κυκλαδίτικο νησί είναι ιδιαίτερα σπάνια και υπενθυμίζει την σημασία της προστασίας τους αναδεικνύοντας παράλληλα την ομορφιά των τυχαίων συναντήσεων με την φύση.

Ο λευκός πελαργός, γνωστός και ως λελέκι, είναι ένα αποδημητικό πουλί που βρίσκει καταφύγιο σε Ευρώπη και Ασία ενώ το φθινόπωρο ξεκινά το ταξίδι του προς την Αφρική διανύοντας μια διαδρομή πολλών χιλιομέτρων μέχρι επιστρέψει σε περιοχές της Ελλάδας και πάλι την άνοιξη.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», οι λευκοί πελαργοί που παρατηρούνται σε μέρη του λεκανοπεδίου λίγες μέρες πριν το τέλος του καλοκαιριού έχουν ξεκινήσει πρώτοι το ταξίδι της μετανάστευσης τους. Συγκεκριμένα, είτε είναι οι πιο νεαροί σε ηλικία είτε αυτοί που δεν αναταράχθηκαν.

Οι κίνδυνοι του ταξιδιού και η σημαντική συνεισφορά της ΑΝΙΜΑ

Ωστόσο, το μεγάλο ταξίδι μετανάστευσης κρύβει κινδύνους, με τα ηλεκτροφόρα καλώδια να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι πελαργοί.

Η πρόσφατη ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ σχετικά με την ολοκλήρωση επιχείρησης μεταφοράς και απελευθέρωσης των φτερωτών ζώων αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο σύλλογος έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 52 πελαργούς από τις αρχές Ιουλίου.

Από αυτά, 25 άγρια πτηνά αφέθηκαν ξανά στην φύση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αποκατάστασης και ενδυνάμωσης από την ΑΝΙΜΑ αλλά και την συνέχεια των απαραίτητων διαδικασιών από την εξειδικευμένη ομάδα του Αττικού Ζωολογικού Πάρκο και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πλέον, τα πελαργάκια μεταφέρθηκαν σε περιοχή της λίμνης Κάρλας και αναμένεται να ακολουθήσουν ξανά το ταξίδι της μετανάστευσής τους προς την Αφρική.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανάρτηση:

«Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια σημαντική επιχείρηση μεταφοράς και απελευθέρωσης νεαρών πελαργών, οι οποίοι είχαν φτάσει για περίθαλψη και φροντίδα στην ΑΝΙΜΑ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα πελαργάκια, αφού πέρασαν την πρώτη φάση αποκατάστασης και ενδυνάμωσης στην ΑΝΙΜΑ, συνέχισαν την προετοιμασία τους με τη σημαντική υποστήριξη της εξειδικευμένης ομάδας του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Στον μεγάλο κλωβό πτήσης συνέχισαν την προετοιμασία τους με τη σημαντική υποστήριξη της εξειδικευμένης ομάδας του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου (Ελμος , Μυρτώ και Κωσταντίνος), δυνάμωσαν τους μύες των φτερών τους, ανέπτυξαν κοινωνική συνοχή και προετοιμάστηκαν κατάλληλα για την επιστροφή τους στη φύση.

Η απελευθέρωση τους απαιτούσε προσεκτική οργάνωση και έγινε εφικτή χάρη στη συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του ΟΦΥΠΕΚΑ Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ.

Έτσι 25 πελαργάκια μεταφέρθηκαν σε περιοχή της λίμνης Κάρλας, κατάλληλη για την παροχή τροφής, δακτυλιώθηκαν όσα δεν ήταν ήδη δακτυλιωμένα, και απελευθερώθηκαν. Ο Γιάννης Βέργος από την Μονάδα διαχείρισης και οι άνθρωποί του τα παρακολουθούν, και ευχόμαστε να ακολουθήσουν τον δρόμο της μετανάστευσης προς Αφρική. Στην ομάδα που έφερε σε πέρας την επιχείρηση συμμετείχαν ο κτηνίατρος και προσωπικό της ΑΝΙΜΑ, και προσωπικό του ΑΖΠ.

Από τις αρχές Ιουλίου, στην ΑΝΙΜΑ έχουν φτάσει συνολικά 52 πελαργοί. Για όσους παραμένουν ακόμη υπό φροντίδα και θεωρούνται απελευθερώσιμοι μέσα στη φετινή περίοδο, εξετάζεται ήδη ένα εναλλακτικό σχέδιο επανένταξής τους στη φύση».