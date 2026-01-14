Η δύναμη της φύσης σε μια φωτογραφία: Πελαργός στη Φιλιππιάδα παρά το κρύο προστατεύει τη φωλιά του

Ένας πελαργός, ο οποίος αψήφησε το έντονο κρύο και τους ισχυρούς ανέμους και παρέμεινε ακίνητος στη φωλιά του, στη Φιλιππιάδα, έγινε πρωταγωνιστής σε ανάρτηση στο Facebook, του Μιλτιάδη Ζήκου, ο οποίος ασχολείται με την καθημερινότητα των πελαργών και την καταγράφει στο blog του, filoiko.

Όπως περιγράφει για τον πελαργό, ο οποίος υπό φυσιολογικές συνθήκες τέτοια εποχή θα είχε ταξιδέψει σε πιο θερμά κλίματα: «Τον βλέπω ακίνητο μέσα στο σκοτάδι και, πιστέψτε με, στεναχωριέμαι. Νιώθω ανήμπορος, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτόν», σημειώνει.

Ωστόσο, προσθέτει: «Δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τη δύναμή του. Το πείσμα του να μείνει εκεί, να αντέξει το κρύο, να προστατεύσει τη φωλιά του, είναι συγκινητικό. Η φύση μάς συγκινεί ακριβώς επειδή δεν ζητά βοήθεια· μόνο μας θυμίζει πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται στη σιωπή».

