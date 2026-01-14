Περιβάλλον Ζωικό Βασίλειο

Η δύναμη της φύσης σε μια φωτογραφία: Πελαργός στη Φιλιππιάδα παρά το κρύο προστατεύει τη φωλιά του

Το τσουχτερό κρύο και οι ισχυροί άνεμοι δεν πτοούν τον πελαργό που δεν αφήνει τη φωλιά του.

Facebook Μιλτιάδης Ζήκος
Ένας πελαργός, ο οποίος αψήφησε το έντονο κρύο και τους ισχυρούς ανέμους και παρέμεινε ακίνητος στη φωλιά του, στη Φιλιππιάδα, έγινε πρωταγωνιστής σε ανάρτηση στο Facebook, του Μιλτιάδη Ζήκου, ο οποίος ασχολείται με την καθημερινότητα των πελαργών και την καταγράφει στο blog του, filoiko.

Όπως περιγράφει για τον πελαργό, ο οποίος υπό φυσιολογικές συνθήκες τέτοια εποχή θα είχε ταξιδέψει σε πιο θερμά κλίματα: «Τον βλέπω ακίνητο μέσα στο σκοτάδι και, πιστέψτε με, στεναχωριέμαι. Νιώθω ανήμπορος, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτόν», σημειώνει.

Ωστόσο, προσθέτει: «Δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τη δύναμή του. Το πείσμα του να μείνει εκεί, να αντέξει το κρύο, να προστατεύσει τη φωλιά του, είναι συγκινητικό. Η φύση μάς συγκινεί ακριβώς επειδή δεν ζητά βοήθεια· μόνο μας θυμίζει πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται στη σιωπή».

