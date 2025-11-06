Συνολικά 175 εκατ. ευρώ στον πρώτο γύρο για το τρίτο private equity Fund της Elikonos Capital

Η Elikonos Capital ΑΕΔΟΕΕ, εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με πολυετή δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (First Closing) του Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με συνολικές δεσμεύσεις ύψους 175.0 εκατ. Ευρώ.

Το Elikonos 3 φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία επενδύοντας σε κλάδους με διαχρονική δυναμική και υψηλό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Στοχεύει να προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση και ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που διαθέτουν υγιή οικονομικά θεμέλια, δυναμικές διοικήσεις και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην εγχώρια και διεθνή αγορά,.

Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Elikonos 3 αποτελεί η ενσωμάτωση παραγόντων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG) σε κάθε στάδιο του επενδυτικού κύκλου.

Το Elikonos 3 συγκέντρωσε τα κεφάλαιά του από έναν ισχυρό πυρήνα θεσμικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και άλλους διακεκριμένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Της επενδυτικής ομάδας του Elikonos 3 ηγούνται οι έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας λύσεις με πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Η επιτυχής πορεία του προηγούμενου growth private equity Fund, Elikonos 2, ύψους 85.0 εκατ. Ευρώ, αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Οι έως τώρα αποεπενδύσεις από τις εταιρίες Eurocatering, ΕΤΠΑ, Μέγας Γύρος και Ροδούλα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και την αξία του επενδυτικού μοντέλου της Elikonos Capital.

Η Elikonos Capital, δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 280.0 εκατ. Ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών. Με το Elikonos 3 επιδιώκει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην επόμενη φάση του ελληνικού επιχειρείν και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, στοχεύοντας στη δημιουργία σημαντικής υπεραξίας στους επενδυτές της, στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, και στη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη θετική συμβολή στην κοινωνία.