Συνταξιοδοτείται η αστροναύτης της NASA Suni Williams που εγκλωβίστηκε στο Διάστημα για μήνες

Η επί χρόνια αστροναύτης της NASA, Suni Williams, ανακοίνωσε ότι συνταξιοδοτείται λίγους μήνες μετά από την επεισοδιακή της αποστολή με το Boeing Starliner που μοιραία την εγκλώβισε στο Διάστημα για 9 μήνες.

Η Williams, η οποία έχει καταρρίψει πολλά ρεκόρ διαστημικών πτήσεων από τότε που εντάχθηκε στη NASA το 1998, δεν έδωσε πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής της σε δήλωση που εξέδωσε ο διαστημικός οργανισμός την Τρίτη.

«Όποιος με γνωρίζει ξέρει ότι το διάστημα είναι το απόλυτα αγαπημένο μου μέρος», ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις. «Ήταν απίστευτη τιμή που υπηρέτησα στο Γραφείο Αστροναυτών και είχα την ευκαιρία να πετάξω τρεις φορές».

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στην επίσημη ιστοσελίδα του διαστημικού οργανισμού, η αστροναύτης πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2006 με το διαστημικό λεωφορείο Discovery και επέστρεψε σε τροχιά με μια ρωσική κάψουλα Soyuz το 2012.

Αλλά η τελευταία της αποστολή, την οποία έκανε με τον συνάδελφό της Butch Willmore αποδείχθηκε επεισοδιακή.

Το δίδυμο των αστροναυτών είχαν προγραμματίσει να περάσουν περίπου μια εβδομάδα στον διαστημικό σταθμό κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης. Αλλά τελικά παρέμειναν για περισσότερο από εννέα μήνες λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν καθ' οδόν με το όχημα Starliner, το οποίο η NASA επέλεξε να φέρει πίσω στη Γη άδειο λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Φυσικά η περιπέτειά τους προσέλκυσε διεθνή προσοχή με την εμπειρία τους να γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, αν και οι δύο αστροναύτες επανέλαβαν συχνά ότι απόλαυσαν τον χρόνο τους στο Διάστημα και ήταν καλά προετοιμασμένοι για την απροσδόκητα μακρά παραμονή τους.

«Είχα μια καταπληκτική 27χρονη καριέρα στη NASA, και αυτό οφείλεται κυρίως στην υπέροχη αγάπη και υποστήριξη που έλαβα από τους συναδέλφους μου», δήλωσε η Williams. «Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, οι άνθρωποι, η μηχανική και η επιστήμη είναι πραγματικά εντυπωσιακά και έχουν κάνει δυνατά τα επόμενα βήματα εξερεύνησης της Σελήνης και του Άρη. Ελπίζω τα θεμέλια που θέσαμε να έχουν κάνει αυτά τα τολμηρά βήματα λίγο πιο εύκολα».

Mission accomplished, Suni. 🚀



After 27 years at @NASA, astronaut Suni Williams retires following a career that helped redefine human spaceflight. With 608 days in space, three missions to the International @Space_Station, and a record-setting 62+ hours of spacewalks, her legacy… pic.twitter.com/xtfpF6IpRn — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 21, 2026

Αστροναύτης που κατέρριψε ρεκόρ

Η Williams αναφέρεται ως μια εκ των Αμερικανών αστροναυτών που κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει καταρρίψει αρκετά ρεκόρ. Συγκεκριμένα, έχει καταγράψει 608 ημέρες στο Διάστημα, τον δεύτερο μεγαλύτερο συνολικό χρόνο παραμονής αστροναύτη της NASA μετά την Peggy Whitson.

Έχει επίσης συγκεντρώσει 62 ώρες ελεύθερης πτήσης στο Διάστημα σε εννέα διαφορετικούς διαστημικούς περιπάτους, γεγονός που την καθιστά την γυναίκα με την υψηλότερη κατάταξη σε αυτήν την κατηγορία και τέταρτη στον κόσμο.

Κατέγραψε επίσης αρκετές αξιοσημείωτες πρωτιές κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε τροχιά: Το 2012, για παράδειγμα, έγινε το πρώτο άτομο που ολοκλήρωσε ένα τρίαθλο στο διάστημα.

Χρησιμοποίησε στατικό ποδήλατο, προσομοίωσε κολύμβηση με ένα μηχάνημα άρσης βαρών και έτρεξε σε διάδρομο ενώ ήταν δεμένη με μια ζώνη ασφαλείας για να μην πετάξει μακριά. Το 2007, είχε επίσης γίνει το πρώτο άτομο που έτρεξε μαραθώνιο στο Διάστημα.