ΣΥΡΙΖΑ: Προετοιμασίες ενόψει ΔΕΘ και «διαρκή ετοιμότητα» - Σύσκεψη υπό τον Φάμελλο

Σύσκεψη ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στη ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) στα γραφεία του κόμματος στην Πλατεία Κουμουνδούρου υπό τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Στη σύσκεψη προγραμματίστηκε η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ και η συμμετοχή του κόμματος στην κινητοποίηση του Σαββάτου 6/9, στο πλευρό της κοινωνίας, όπως υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος.

Μεταξύ άλλων, επιβεβαιώθηκε η διεκδίκηση των θέσεών του, που έχουν κατατεθεί και ως προτάσεις νόμου στη Βουλή, για:

Αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση -και σε κάποια αγαθά ακόμα και μηδενισμό- του ΦΠΑ.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους.

Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Επισημάνθηκε δε, - πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι «περίεργα βουβός» απέναντι σε αυτές τις «πραγματικά απαραίτητες κοινωνικές ανάγκες και διεκδικήσεις».

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του κόμματος, καθώς και οι υπεύθυνοι παραγωγικών και οικονομικών τομέων της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Τέλος, τονίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και ήδη προγραμματίζει τις συναντήσεις του με παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και κοινωνικές συλλογικότητες, ετοιμάζοντας την κεντρική παρέμβασή του στη ΔΕΘ στις 10 Σεπτεμβρίου.