ΣΥΡΙΖΑ για Ντάισελμπλουμ: «Κυνική ομολογία για τα μνημόνια - Θα υπάρξει αυτοκριτική;»

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ, με την Κουμουνδούρου να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις ευθύνες της περιόδου των μνημονίων και το βάθος της ύφεσης που προκάλεσαν οι πολιτικές λιτότητας.

Αφορμή στάθηκαν όσα ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup από ελληνικό έδαφος, παραδεχόμενος ότι στα δύο πρώτα μνημόνια δόθηκε «υπερβολική έμφαση» στη λιτότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «κυνική» ομολογία, υπενθυμίζοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή είχε βαρύ κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την ελληνική κοινωνία.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα θέτει ευθέως ερωτήματα προς όσους -όπως σημειώνει- στήριξαν ή υπερασπίστηκαν τις μνημονιακές πολιτικές την περίοδο 2010-2014, καλώντας τους να τοποθετηθούν δημόσια. Ειδική αναφορά γίνεται σε πολιτικά πρόσωπα και δυνάμεις που είχαν χαρακτηρίσει τα μνημόνια «αναγκαία» ή ακόμη και «ευλογία», με την αξιωματική αντιπολίτευση να διερωτάται αν θα υπάρξει σήμερα έστω και στοιχειώδης αυτοκριτική.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου συνδέει τις δηλώσεις Ντάισελμπλουμ με παλαιότερες παραδοχές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές των πρώτων μνημονίων υπολογίστηκαν λανθασμένα, οδηγώντας σε βαθύτερη ύφεση από την προβλεπόμενη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι «αιματηρές θυσίες» των πολιτών δεν έχουν ξεχαστεί, αποδίδοντας ευθύνες στις τότε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε όσους -όπως αναφέρει- συνεχίζουν να προωθούν πολιτικές με «μνημονιακά χαρακτηριστικά» ακόμη και μετά την τυπική έξοδο της χώρας από τα προγράμματα.

Κλείνοντας, το κόμμα υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορικής μνήμης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξήλθε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, και αφήνει αιχμές τόσο προς τον ίδιο τον Ντάισελμπλουμ όσο και προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, καλώντας τους να τοποθετηθούν για την περίοδο εκείνη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«"Στα δύο πρώτα μνημόνια δόθηκε μεγάλη έμφαση στα μέτρα λιτότητας, που ήταν υπερβολικά", μας είπε κυνικά χθες από ελληνικό έδαφος ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, που διετέλεσε πρόεδρος του Eurogroup για μεγάλο διάστημα την εποχή της κρίσης.

Τι έχουν να πουν τώρα οι οπαδοί του "Γερούν, γερά"; Ή αυτοί που έλεγαν από τις κυβερνήσεις του 2010-2014 ότι τα "μνημόνια είναι ευλογία και να μην μας τα είχαν επιβάλει έπρεπε να τα εφεύρουμε"; Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου; Είναι όλοι παρόντες και παρούσες. Θα μιλήσουν; Αξίξει να σημειωθεί ότι η δήλωση Ντάισελμπλουμ έρχεται σε συνέχεια της παραδοχής του Δ.Ν.Τ. ότι οι πολλαπλασιαστές των δύο πρώτων μνημονίων ήταν λάθος και έφεραν μεγαλύτερη ύφεση από την "επιθυμητή".

Ο ελληνικός λαός, πάντως, δεν ξεχνά τις αιματηρές θυσίες στις οποίες υπεβλήθη λόγω των καταστροφικών πολιτικών των μνημονιακών κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ούτε τους φανατικούς οπαδούς της Τρόικας που συνεχίζουν ακόμα και εκτός μνημονίων πολιτικές μνημονιακού χαρακτήρα.

Όποιος δεν κατανοήσει το παρελθόν του και δεν μπορεί να διδαχτεί από αυτό, είναι υποχρεωμένος να κάνει ξανά τα ίδια λάθη στο μέλλον.

Η χώρα τον Αύγουστο του 2018, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, βγήκε από τα μνημόνια. Θα μπορούσε να πει μια κουβέντα γι' αυτά και ο Ντάισελμπλουμ και ο Πιερρακάκης».