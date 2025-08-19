ΣΥΡΙΖΑ σε θέση μάχης για τον εκλογικό νόμο – «Πρόβα ήττας» βλέπει στην αλλαγή που μελετά η κυβέρνηση

«Συναγερμός» έχει σημάνει στην Κουμουνδούρου από τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου, με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύει σφοδρά πυρά εναντίον της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «πρόβα ήττας» της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, θα επιδιώξει την άμεση ανασύνταξη του κόμματος τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, με πρώτο σταθμό την «εντός έδρας» παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στα «όπλα» για τον εκλογικό νόμο

Δεν έχουν περάσει καλά, καλά είκοσι ημέρες από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι», εκεί που ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με το υπάρχον εκλογικό σύστημα, θέλοντας να κλείσει οριστικά το ζήτημα.



Ωστόσο, στην Κουμουνδούρου πληροφορούνται ότι ορισμένοι εκ των στενότερων συνεργατών του κ. Μητσοτάκη, του εισηγούνται να προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου, έτσι ώστε το πρώτο κόμμα -εν προκειμένω η Νέα Δημοκρατία- να εξασφαλίσει το μπόνους των πενήντα εδρών με χαμηλότερο ποσοστό από ότι ισχύει σήμερα.



Με απλά λόγια, στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι το πρωθυπουργικό περιβάλλον θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Και αυτό διότι στις δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα δεν παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, παραμένοντας λίγο κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών – το οποίο αποκλείει την περίπτωση αυτοδυναμίας.



Οι παραπάνω πληροφορίες που έχουν καταγραφεί και σε ρεπορτάζ, αποτελούν για την Κουμουνδούρου ένδειξη «ηττοπάθειας» της κυβέρνησης. Παράλληλα, όμως, θα αποτελέσουν και «αιτία πολέμου» - σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να σκληρύνει τη στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιδιώκοντας να πράξουν το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα του «προοδευτικού τόξου».

Αντεπίθεση από τη ΔΕΘ

Όλα τα παραπάνω θα έχουν στην πραγματικότητα μικρή σημασία, αν η Κουμουνδούρου δεν κατορθώσει να πετύχει μια στοιχειώδη δημοσκοπική ανάκαμψη το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του κόμματος, η «κατρακύλα» έχει σταματήσει. Ωστόσο, σημάδια ανάκαμψης δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί.



Στον ΣΥΡΙΖΑ αισιοδοξούν ότι το φθινόπωρο θα γίνει εμφανής η νέα δυναμική. Και φιλοδοξούν η αρχή να γίνει από τη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος τους θα παρουσιάσει ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα εστιάζει στην πραγματική οικονομία, την ακρίβεια και συνολικά στην «τσέπη» των πολιτών.



Με δεδομένο ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα «παίξει εντός έδρας», καθώς είναι θεσσαλονικός, οι συνεργάτες του ευελπιστούν ότι θα στείλει ένα ξεκάθαρο και δυναμικό μήνυμα ότι υπάρχει εναλλακτικός, προοδευτικός δρόμος διακυβέρνησης, που περνάει μέσα από την ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ.