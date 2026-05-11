Συσκέψεις στο Μαξίμου (όχι για τις κάλπες) αλλά για την οικονομία

Οι εκλογές δεν αργούν.

Οι διπλές - ίσως και τριπλές - εκλογές δηλαδή για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Οπότε ο Οκτώβριος μια χαρά είναι (μη μας πιάσουν και τα Χριστούγεννα).

Στο ρεπορτάζ του Σπύρου Μουρελάτου άλλωστε, θα διαβάσετε για τις εκλογικές ετοιμασίες που ξεκινά ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ, οπότε...

Aυτό που έμαθα είναι πως το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο, προφανώς όχι το χρόνο των εκλογών, αλλά την οικονομία.

Η συζήτηση αφορά τα διάφορα σενάρια που μπορεί να εξελιχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα αλλά και μακροπρόθεσμα ανάλογα με την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά και οι προβολές αυτών (των σεναρίων) σε σχέση με την ελληνική οικονομία και τις επιπτώσεις που υπάρχουν ήδη και που ενδεχομένως θα υπάρξουν.

«Ζαριά» είναι η κάθε εκτίμηση με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Αλλά υπάρχουν τρία βασικά πολιτικά αξιώματα που στην Ηρώδου Αττικού γνωρίζουν:

Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι στο τέλος της 4ετίας η κατάσταση στην οικονομία θα έχει επανέλθει σε μία περίπου κανονικότητα.

Η έκβαση της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της οικονομίας.

Καμία - κανονική -κυβέρνηση δεν κάνει εκλογές για να τις χάσει...