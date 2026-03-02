Κεφαλογιάννης για αντιπυρική περίοδο: «Θα επιχειρήσουν 18.800 πυροσβέστες και 5.500 εθελοντές»

Σε πλήρη κινητοποίηση μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, μετά τη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα (2/3) με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων και των επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής Προστασίας, όπως έκανε γνωστό ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε ο έγκαιρος συντονισμός και η κατάρτιση ολοκληρωμένων διακλαδικών σχεδίων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη:

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη για την προετοιμασία της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων και των επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής Προστασίας.



Στόχος ήταν ο έγκαιρος συντονισμός και η κατάρτιση ολοκληρωμένων διακλαδικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν πριν από την έναρξη της περιόδου.



Φέτος, 18.800 γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος θα επιχειρήσουν σε όλη τη χώρα, ενισχυμένοι με νέα επίγεια μέσα μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και με τη συμβολή 5.500 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.



Με σχέδιο, συνεργασία και συντονισμό, ενισχύουμε την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περιόδου».