Σύσκεψη κυβέρνησης-δήμων για τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη: Οι ενέργειες για να μην φύγει η εταιρεία

«Πιθανώς εντός της εβδομάδας» θα υπάρξει ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair για το ενδεχόμενο διατήρησης η μη της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περιόδου, αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η επιτροπή φορέων της πόλης, που συστάθηκε σήμερα Τετάρτη (6/5), προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Αυτό ανακοίνωσε, σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μετά από τη μεσημεριανή δίωρη σύσκεψη φορέων στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε για τις επαφές του δήμου με τη Ryanair, σε επίπεδο γενικών διευθυντών αλλά και με τη Fraport Hellas, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση και για άλλες ενέργειες της διοίκησης του δήμου αναφορικά με το ζήτημα.

«Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρειών», υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης και κάλεσε Ryanair και Fraport «να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση, χωρίς βεβιασμένες αποφάσεις».

«H Fraport πρέπει να πάρει πρωτοβουλία συνεννόησης»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε από τη Fraport να πάρει πρωτοβουλία συνεννόησης με τη Ryanair, καθώς μία ενδεχόμενη αποχώρηση της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είχε αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο στο αεροδρόμιο, αφού η Ryanair είναι ένας από τους καλούς πελάτες του, αλλά επίσης και στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στη συνδεσιμότητα της πόλης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, των παραγωγικών φορέων και του τουριστικού κλάδου, με κοινό στόχο την αποτροπή ενός αρνητικού σεναρίου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, περιέγραψε τις άμεσες ενέργειες που έγιναν από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας.

«Τη Δευτέρα πληροφορηθήκαμε το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από δημοσίευμα και αμέσως προχωρήσαμε σε σύσκεψη και σε άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΤ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στάλθηκε επίσης επιστολή στην υφυπουργο Τουρισμού και ζητήθηκε και «η παρέμβαση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να διευκρινιστεί αλλά και να αποσοβηθεί αυτό το ενδεχόμενο».

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ζητήθηκε μέσω του επίτιμου προξένου της Ιρλανδίας στη Θεσσαλονίκη να ενημερωθούν οι διπλωματικές αρχές και να διαβιβάσουν το θέμα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας, ώστε να υπάρξει συνεννόηση για το συγκεκριμένο θέμα.

«Πλήγμα για την οικονομία και τον τουρισμό»

Ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μια πιθανή αποχώρηση «πλήγμα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής» και «πλήγμα για τον τουρισμό», προσθέτοντας ότι επηρεάζονται και «κοινωνικές ομάδες που επιλέγουν τη φθηνή μετακίνηση». Παράλληλα, σημείωσε πως υπήρξε επικοινωνία τόσο με τη Ryanair όσο και με τη Fraport Greece, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφή εικόνα για τις τελικές προθέσεις.

Τι επικαλείται η Ryanair

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η αεροπορική εταιρεία «θα μας ενημερώσει πιθανώς εντός της εβδομάδας και αφού συνομιλήσουν με τους εργαζόμενούς τους» και σημείωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής της, επικαλούμενη «το υψηλό κόστος λειτουργίας των τελευταίων ετών, κατά την εταιρεία».

Από την πλευρά της Fraport, όπως είπε, «η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζουν τίποτε», ότι δεν υπάρχει επισήμως κάποιο αίτημα από τη Ryanair και ότι οι όποιες αυξήσεις του αεροδρομίου είναι της τάξης του 0,90% και αφορούν την ετήσια πληθωριστική άνοδο, ο συνυπολογισμός της οποίας στα τέλη «προκύπτει από τη σύμβαση παραχώρησης».

Οι αποφάσεις της σύσκεψης

Η σύσκεψη των φορέων κατέληξε σε τρεις βασικές αποφάσεις:

Πρώτον, αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολής προς τη Fraport, με αίτημα «να αναλάβει πρωτοβουλία για άμεση έναρξη ή συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη».

Δεύτερον, οι φορείς ζητούν από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού να παρέμβουν. «Να παρέμβουν άμεσα προς τις δύο πλευρές», τόνισε ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, «να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την ανάκτηση των χαμένων πτήσεων και την ανάκτηση των χαμένων δρομολογίων από άλλες εταιρείες».

Τρίτον, συγκροτήθηκε επιτροπή φορέων που θα αναλάβει τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων και τις επαφές με την κυβέρνηση και τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Αποστολή της επιτροπής είναι να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς και να θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου «Μακεδονία». Παράλληλα, θα εξεταστούν προτάσεις για «χειμερινές εκπτώσεις στα τιμολόγια», με στόχο τη διατήρηση πτήσεων και την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών.

Στην επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας Πάρης Μπίλλιας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανηλίδης, εκπρόσωποι των ξενοδόχων, των τουριστικών πρακτόρων και εκ μέρους των επιμελητηρίων ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής.

Παρών στη σύσκεψη ήταν και ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ενώ για τις κινήσεις ενημερώθηκε και ενέκρινε, καθώς δεν παρέστη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.

Επίσης, παρενέβη διαδικτυακά η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, των Επιμελητηρίων, του ξενοδοχειακού κλάδου και των τουριστικών πρακτόρων.

Γκιουλέκας: «Εικασίες χωρίς βάση»

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας υπογράμμισε την ανάγκη για επίσημη ενημέρωση. «Πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, «η Ryanair δεν έχει θέσει επίσημα ζητήματα προς τη Fraport», με αποτέλεσμα «όλα αυτά να είναι εικασίες και διαρροές, χωρίς σαφή βάση». Ο ίδιος τόνισε ότι προτεραιότητα είναι «να γνωρίζουμε τι ακριβώς ζητά η μία πλευρά και τι μπορεί να δώσει η άλλη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η σύσκεψη αποτέλεσε «έναν σημαντικό συντονισμό των φορέων», ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία ευρύτερου συντονιστικού οργάνου για ζητήματα τουρισμού και μεταφορών.

«Είμαστε ο σύνδεσμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους φορείς», είπε για το ΥΜΑΘ, προσθέτοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν «τις επόμενες ημέρες, με πιο σαφή δεδομένα».

«Δεν είναι παράκληση, είναι διεκδίκηση»

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρης Μπίλλιας έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της αεροπορικής δραστηριότητας. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να χάσει ούτε μία πτήση η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία», σημείωσε ο κ. Μπίλλιας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων εταιρειών.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανηλίδης άσκησε κριτική για τη διαχείριση του αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης. «Η κίνηση είναι λιγότερη από το 50% της δυναμικότητας του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «με αύξηση της κίνησης και μείωση των τελών μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα».

Οι φορείς της Θεσσαλονίκης ζητούν από τη Ryanair να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της και από τη Fraport να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση.

Την ίδια στιγμή, η πόλη εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, πολιτικό, θεσμικό αλλά και επιχειρησιακό, με στόχο είτε τη διατήρηση της συνεργασίας, είτε την ταχεία αντικατάσταση πιθανών απωλειών.

«Οι φορείς της πόλης δεν υποβάλλουν παρακλήσεις- υποβάλλουν αιτήματα και διεκδικήσεις» τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Αγγελούδης και πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά, η διεκδίκηση αφορά τη θέση της Θεσσαλονίκης στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ