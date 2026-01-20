Γιατί ο Μασκ θέλει να αγοράσει και τη Ryanair - Άνοιξε poll στο X για να ψηφίσει το κοινό

Η δημόσια σύγκρουση του Έλον Μασκ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, σχετικά με το Wi-Fi εν πτήσει έχει εξελιχθεί σε ένα viral θέαμα και πιθανώς σε κάτι περισσότερο.

Αυτό που ξεκίνησε ως διαφωνία σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων internet Starlink σε αεροσκάφη της Ryanair έχει μετατραπεί πλέον σε μια διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με προσβολές, δημοσκοπήσεις και τον Μασκ να φλερτάρει ανοιχτά με την ιδέα της αγοράς της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους της Ευρώπης.

Πριν από μερικές ώρες, ο Αμερικανός τρισεκατομμυριούχος, ιδιοκτήτης του X και της Starlink ανάρτησε ένα poll ζητώντας από τους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να ψηφίσουν για το κατά πόσο θα ήθελαν να εξαγοράσει την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόταση για την εξαγορά της Ryanair από τον ίδιο τον Μασκ.

Τι πυροδότησε τη διαμάχη

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Ο'Λίρι απέκλεισε την εγκατάσταση του δορυφορικού internet Starlink της SpaceX στον στόλο της Ryanair, ο οποίος αποτελείται από πάνω από 600 αεροσκάφη. Η συλλογιστική του επικεντρώθηκε στην αποδοτικότητα των καυσίμων και το λειτουργικό κόστος, ιδίως για πτήσεις μικρού και μεσαίου κόστους.

«Πρέπει να τοποθετήσουμε κεραία στην άτρακτο, καθώς υπάρχει πρόστιμο 2% στα καύσιμα λόγω του βάρους και της αντίστασης. Δεν πιστεύουμε ότι οι επιβάτες μας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για WiFi για μια μέση πτήση 1 ώρας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ο'Λίρι αργότερα επεκτάθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις, εκτιμώντας ότι η Starlink θα κόστιζε στην αεροπορική εταιρεία μεταξύ 200 και 250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, περίπου ένα επιπλέον δολάριο ανά επιβάτη.

«Αυτό που γνωρίζει ο Έλον Μασκ για τις πτήσεις και την αντίσταση θα ήταν μηδενικό. Πρέπει να βάλουμε μια κεραία στην κορυφή του αεροσκάφους. Θα μας κόστιζε περίπου 200-250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Με άλλα λόγια, ένα επιπλέον δολάριο για κάθε επιβάτη που μεταφέρουμε. Και η πραγματικότητα για εμάς είναι ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά αυτά τα έξοδα. Οι επιβάτες δεν θα πληρώσουν για το διαδίκτυο ή τη χρήση του. Αν είναι δωρεάν, θα το χρησιμοποιήσουν. Αλλά δεν θα πληρώσουν ένα ευρώ ο καθένας για να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Οπότε, δεν το συμπεριλαμβάνουμε. Και ειλικρινά δεν θα έδινα καμία προσοχή σε τίποτα που βάζει ο Έλον Μασκ σε αυτόν τον βόθρο του που ονομάζεται Χ. Ήταν ο άνθρωπος που υποστήριξε την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε ο Ο'Λίρι.

Η Ryanair εξυπηρετεί κυρίως ταξιδιώτες που θέλουν να πραγματοποιήσουν μικρές αποστάσεις και έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, με τιμές εισιτηρίων που ξεκινούν από μόλις 20 ευρώ.

Πώς αντέδρασε ο Μασκ

Ο Μασκ, του οποίου η εταιρεία SpaceX διαχειρίζεται το Starlink, διαφώνησε έντονα με τη στάση του Ο' Λίρι τονίζοντας ότι «[Η Ryanair] θα χάσει πελάτες από τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν όντως Διαδίκτυο».

Αργότερα κατηγόρησε τον Ο' Λίρι ότι ήταν «παραπληροφορημένος» σχετικά με το πώς το Starlink επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμων και επέμεινε ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των επιβατών.

Το Starlink έχει ήδη υιοθετηθεί από αρκετούς αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των United Airlines, Qatar Airways και Lufthansa.

Ενώ οι λεπτομέρειες τιμολόγησης παραμένουν άγνωστες, οι αναλυτές πιστεύουν ότι η υπηρεσία είναι πιο κατάλληλη για αεροπορικές εταιρείες μεγάλων αποστάσεων, πλήρους εξυπηρέτησης, παρά για αερομεταφορείς εξαιρετικά χαμηλού κόστους όπως η Ryanair.

Ο πόλεμος των λέξεων κλιμακώθηκε όταν ο Ο'Λίρι, μιλώντας στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk με τον Μασκ να απαντά μέσω ανάρτησής του στο X, γράφοντας: «Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair είναι εντελώς ηλίθιος. Απολύστε τον».