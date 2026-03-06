Τα 3 λάθη που κάνεις στα επαγγελματικά σου, σύμφωνα με το ζώδιο σου

Μία από τις βασικές ανησυχίες της εποχής είναι η επίτευξη της επαγγελματικής προόδου και σταθερότητας. Η καθημερινότητα είναι ένας στίβος προκλήσεων, όπου αρκετές στιγμές αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι και στάσιμοι στα εργασιακά, αναζητώντας να βρούμε τι έχει πάει λάθος, τι πήγε στραβά και πώς μπορούμε να διορθώσουμε ή και να αλλάξουμε την κατάσταση! Συχνά μπορεί να εμπλεκόμαστε σε σκέψεις προσπαθώντας να εντοπίσουμε το δικό μας λάθος στην επαγγελματική μας ζωή, αλλά να μην μας είναι εύκολο να το διακρίνουμε! Αυτό το άρθρο λοιπόν θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε τα τρία βασικά λάθη που ακολουθούμε στην επαγγελματική μας ζωή σύμφωνα με το ζώδιο μας (και τον ωροσκόπο μας) προκειμένου να εργαστούμε συνειδητά για να τα διορθώσουμε!

Κριός

Βιάζεσαι να πάρεις αποφάσεις χωρίς να σκεφτείς τις συνέπειες: Είσαι ένα ζώδιο που λειτουργεί ενστικτωδώς, βιαστικά και παρορμητικά. Αυτό πολλές φορές είναι το μεγάλο σου πλεονέκτημα, γιατί σου δίνει τόλμη και ταχύτητα και αρπάζεις την ευκαιρία γρήγορα όταν εμφανίζεται. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι στιγμές που στα επαγγελματικά αυτή η υπερβολική βιασύνη σε οδηγεί σε λανθασμένες και επιπόλαιες επιλογές. Μπορεί να αποδεχτείς μία συνεργασία χωρίς να εξετάσεις όλες τις λεπτομέρειες ή να αντιδράσεις έντονα σε μία κατάσταση χωρίς να έχεις την πλήρη εικόνα. Η παρόρμηση είναι δύναμη, αλλά χρειάζεται και στρατηγική.

Θέλεις να γίνουν όλα με τον δικό σου τρόπο: Η ηγετική σου φύση σε κάνει να θέλεις να έχεις τον έλεγχο, καθώς και τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε όλα. Συχνά, όμως, αυτό σε οδηγεί στο να μην ακούς τις απόψεις των άλλων. Σε έναν επαγγελματικό χώρο, η συνεργασία είναι απαραίτητη. Όταν δείχνεις ότι δεν δέχεσαι εύκολα συμβουλές ή διαφορετικές ιδέες, μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις ή να χαθούν σημαντικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς.

Χάνεις το ενδιαφέρον σου όταν κάτι καθυστερεί: Είσαι άνθρωπος της δράσης και της εξέλιξης, θέλεις πάντα να έχεις γρήγορα αποτελέσματα. Όταν όμως ένα επαγγελματικό σχέδιο απαιτεί χρόνο, υπομονή και σταθερή προσπάθεια, υπάρχει περίπτωση να κουραστείς και να αποσυρθείς πριν δεις την επιτυχία να έρχεται. Έτσι, μπορεί να εγκαταλείπεις προσπάθειες που στην πραγματικότητα είχαν καλές προοπτικές. Η επιμονή είναι το στοιχείο που θα σε απογειώσει επαγγελματικά.

Ταύρος

Δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς στις αλλαγές: Είσαι άνθρωπος που αγαπά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ξεκάθαρη δομή. Αυτό σε κάνει αξιόπιστο και συνεπή επαγγελματία, ωστόσο, στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο όπου οι αλλαγές είναι συνεχείς, η δυσκολία σου να βγεις από τη ζώνη βολής σου μπορεί να σε κρατήσει πίσω. Μπορεί να διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι νέο, μια διαφορετική στρατηγική ή μια καινοτόμα ιδέα, φοβούμενος ότι θα χαθεί η ασφάλεια που έχεις χτίσει.

Επιμένεις υπερβολικά σε μια επιλογή: Η επιμονή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματά σου, όμως μερικές φορές μετατρέπεται σε πείσμα. Μπορεί να συνεχίζεις να επενδύεις χρόνο και ενέργεια σε μια επαγγελματική επιλογή που έχει δείξει ότι δεν αποδίδει, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η ευελιξία σε βοηθά να εξελιχθείς.

Έχεις τους δικούς σου αργούς ρυθμούς: Λειτουργείς με σταθερότητα, πρόγραμμα και συνήθειες που δύσκολα αλλάζεις. Θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, με ποιότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια, αποφεύγοντας την προχειρότητα. Αυτή η στάση σε κάνει αξιόπιστο και σοβαρό επαγγελματία. Ωστόσο, η εποχή που ζούμε πολλές φορές απαιτεί ταχύτητα, ευελιξία και γρήγορους ελιγμούς. Όταν οι εξελίξεις τρέχουν, μπορεί να δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς στους γρήγορους ρυθμούς ή να πάρεις άμεσες αποφάσεις. Η ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και στην ταχύτητα είναι το στοιχείο που μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις ακόμη πιο μπροστά επαγγελματικά.

Δίδυμοι

Σκορπίζεις την ενέργειά σου σε πολλά πράγματα: Έχεις ένα από τα πιο δημιουργικά και δραστήρια μυαλά του ζωδιακού. Οι ιδέες σου είναι πολλές και η περιέργειά σου μεγάλη. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι συχνά θέλεις να ασχοληθείς με όλα ταυτόχρονα. Ξεκινάς πολλά σχέδια, αλλά δεν ολοκληρώνεις πάντα όσα ξεκινάς. Στα επαγγελματικά, η συγκέντρωση σε έναν βασικό στόχο είναι αυτή που οδηγεί στην επιτυχία.

Αλλάζεις εύκολα κατεύθυνση: Η ανάγκη σου για ποικιλία και ερεθίσματα σε κάνει να βαριέσαι γρήγορα τη ρουτίνα. Αυτό όμως μπορεί να σε οδηγήσει στο να αλλάζεις συνεχώς επαγγελματική κατεύθυνση ή στρατηγική. Έτσι, μπορεί να μην δώσεις τον απαραίτητο χρόνο σε μια προσπάθεια για να αποδώσει καρπούς. Η συνέπεια είναι το στοιχείο που μπορεί να σε βοηθήσει να σταθεροποιήσεις την πορεία σου.

Λειτουργείς περισσότερο με το μυαλό παρά με τη στρατηγική: Είσαι εξαιρετικός στην επικοινωνία, στη διαπραγμάτευση και στη γρήγορη σκέψη. Όμως κάποιες φορές παίρνεις αποφάσεις αυθόρμητα, χωρίς να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο επαγγελματικό πλάνο. Όταν οργανώσεις τις ιδέες σου μέσα σε μια ξεκάθαρη στρατηγική, τότε μπορείς πραγματικά να ξεχωρίσεις και να προχωρήσεις πολύ μπροστά.

Καρκίνος

Παίρνεις πολύ προσωπικά όσα συμβαίνουν στη δουλειά: Είσαι άνθρωπος ευαίσθητος και συναισθηματικός. Αυτό σε κάνει να νοιάζεσαι πραγματικά για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Ωστόσο, στα επαγγελματικά, η υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά. Μπορεί να πληγωθείς εύκολα από μια κριτική ή να επηρεαστεί η απόδοσή σου από το κλίμα που επικρατεί γύρω σου στην δουλειά ή ακόμα και από την κατάσταση που μπορεί να βιώνεις στο σπίτι σου!

Δυσκολεύεσαι να διεκδικήσεις: Πολλές φορές προτιμάς να δουλεύεις σιωπηλά και να αφήνεις το αποτέλεσμα να μιλήσει για εσένα. Παρότι αυτό δείχνει αξιοπρέπεια, στον επαγγελματικό χώρο χρειάζεται και διεκδίκηση. Αν δεν εκφράσεις τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες σου, μπορεί άλλοι να πάρουν τη θέση ή την ευκαιρία που θα μπορούσε να είναι δική σου.

Φοβάσαι να βγεις από το γνώριμο περιβάλλον: Η ασφάλεια είναι για εσένα πολύ σημαντική. Έτσι, ακόμη και αν μια νέα επαγγελματική ευκαιρία φαίνεται ενδιαφέρουσα, μπορεί να διστάσεις να την ακολουθήσεις επειδή φοβάσαι το άγνωστο. Όμως πολλές φορές η εξέλιξη βρίσκεται ακριβώς έξω από τα όρια της ασφάλειας που έχουμε συνηθίσει.

Λέων

Περιμένεις αναγνώριση πριν ακόμη ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα: Έχεις ισχυρή προσωπικότητα, έντονη δημιουργικότητα και την ανάγκη να ξεχωρίζεις. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μπορούν να σε οδηγήσουν ψηλά. Ωστόσο, στα επαγγελματικά μπορεί μερικές φορές να περιμένεις την αναγνώριση και τον θαυμασμό των άλλων πριν ακόμη ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Όταν όμως η επιβράβευση καθυστερεί, υπάρχει περίπτωση να απογοητευτείς ή να χάσεις το ενδιαφέρον σου.

Δυσκολεύεσαι να δεχτείς κριτική: Από την φύση σου είσαι ιδιαίτερα περήφανος, ενώ δυσκολεύεσαι να αναγνωρίσεις τα σφάλματά σου! Ο Λέων λειτουργεί με περηφάνια και ισχυρή αυτοεκτίμηση. Αυτό όμως μπορεί να σε κάνει να αντιμετωπίζεις την κριτική σαν προσωπική επίθεση. Στην πραγματικότητα, όμως, πολλές φορές η εποικοδομητική κριτική είναι αυτή που βοηθά έναν επαγγελματία να εξελιχθεί. Όταν μάθεις να τη φιλτράρεις χωρίς να σε πληγώνει, θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις σημαντικές πληροφορίες για τη βελτίωσή σου.

Αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς: Έχεις την τάση να θέλεις να αποδείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις σε όλα. Αυτό σε οδηγεί στο να παίρνεις πολλές ευθύνες και πρωτοβουλίες ταυτόχρονα. Κάποιες φορές όμως αυτό σε εξαντλεί ή σε φέρνει σε δύσκολη θέση όταν οι απαιτήσεις ξεπερνούν τον χρόνο και την ενέργειά σου. Η σωστή διαχείριση των ευθυνών είναι κλειδί για τη διατήρηση της επιτυχίας σου.

Παρθένος

Κυνηγάς την τελειότητα: Είσαι από τα πιο εργατικά και οργανωμένα ζώδια. Δίνεις μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια και θέλεις όλα να λειτουργούν σωστά. Όμως η ανάγκη σου για τελειότητα μπορεί να σε καθυστερεί. Μπορεί να διορθώνεις συνεχώς κάτι που είναι ήδη καλό, φοβούμενος ότι δεν είναι αρκετά τέλειο. Στον επαγγελματικό χώρο, πολλές φορές η ολοκλήρωση είναι πιο σημαντική από την τελειότητα.

Έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου και τους άλλους: Είσαι το ζώδιο της οργάνωσης, της ακρίβειας και της υπευθυνότητας. Δεν σου αρέσουν οι προχειρότητες και θέλεις όλα να λειτουργούν σωστά, με τάξη και συνέπεια. Έχεις υψηλές απαιτήσεις πρώτα από τον εαυτό σου, αλλά συχνά και από τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Προσπαθείς να επιβάλεις ένα πλαίσιο οργάνωσης και πειθαρχίας γύρω σου, γιατί πιστεύεις ότι έτσι μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Όταν όμως οι άλλοι δεν κινούνται με τους ίδιους ρυθμούς ή δεν δίνουν την ίδια σημασία στη λεπτομέρεια, μπορεί να αγχώνεσαι ή να φορτώνεσαι υπερβολική πίεση. Η ισορροπία ανάμεσα στην τελειότητα και την αποδοχή της πραγματικότητας είναι το κλειδί για να λειτουργείς πιο ήρεμα και αποτελεσματικά.

Αναλαμβάνεις υπερβολικές ευθύνες: Έχεις την τάση να θέλεις να διορθώνεις τα πάντα και να αναλαμβάνεις ευθύνες που πολλές φορές δεν σου αναλογούν. Μπορεί να παίρνεις πάνω σου λάθη άλλων ή να προσπαθείς να ελέγχεις κάθε λεπτομέρεια ενός project. Αυτό όμως μπορεί να σε εξαντλήσει και να σε φορτώσει με πίεση που δεν είναι απαραίτητη.

Ζυγός

Δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις: Είσαι από τους ανθρώπους που προσπαθείς να δεις όλες τις πλευρές μιας κατάστασης, αυτό το χάρισμα σε κάνει δίκαιο και αντικειμενικό. Όμως στα επαγγελματικά, η καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων σε πηγαίνει πραγματικά πίσω, γιατί η ανασφάλειά σου είναι αυτό που σε κάνει να χάνεις τις σημαντικές ευκαιρίες!

Προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες: Έχεις έντονη ανάγκη για αρμονία και καλές σχέσεις με τους γύρω σου, έτσι, πολλές φορές προσπαθείς να μην δυσαρεστήσεις κανέναν. Στον επαγγελματικό χώρο όμως αυτό μπορεί να σε οδηγήσει να αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα πρέπει ή να μην εκφράζεις ξεκάθαρα τη θέση σου, προκειμένου να διατηρήσεις άριστες συνεργασίες, άνευ συγκρούσεων!

Δυσκολεύεσαι να αναλάβεις ευθύνη: Θέλεις να διατηρείς τις ισορροπίες και αποφεύγεις τις εντάσεις. Για αυτό πολλές φορές, όταν μια κατάσταση γίνεται δύσκολη ή απαιτεί μια καθοριστική απόφαση, υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσεις να «βγάλεις την ουρά σου απ’ έξω». Μπορεί να ρίξεις το μπαλάκι των πρωτοβουλιών σε άλλους, φοβούμενος μήπως κάνεις λάθος ή δημιουργηθεί δυσαρέσκεια. Ωστόσο, στον επαγγελματικό χώρο η πρόοδος συνδέεται άμεσα με την ανάληψη ευθύνης. Όταν τολμήσεις να πάρεις πρωτοβουλίες και στηρίξεις τις αποφάσεις σου, τότε θα δεις ότι ανοίγονται μπροστά σου πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες για εξέλιξη και επιτυχία.

Σκορπιός

Θέλεις να έχεις τον απόλυτο έλεγχο: Είσαι από τα πιο δυναμικά και διεισδυτικά ζώδια. Έχεις έντονη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου. Ωστόσο, στα επαγγελματικά μπορεί να κάνεις το λάθος να θέλεις να ελέγχεις τα πάντα. Όταν προσπαθείς να κρατάς όλα τα νήματα στα χέρια σου, μπορεί να δημιουργηθεί ένταση στις συνεργασίες σου ή να κουραστείς αναλαμβάνοντας περισσότερα από όσα χρειάζεται.

Δεν εμπιστεύεσαι εύκολα τους άλλους: Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή και πολλές φορές έχεις δίκιο όταν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός. Παρόλα αυτά, η υπερβολική καχυποψία μπορεί να σε οδηγήσει στο να κρατάς αποστάσεις από συνεργάτες που θα μπορούσαν πραγματικά να σε βοηθήσουν. Στον επαγγελματικό χώρο, η εμπιστοσύνη και η σωστή συνεργασία είναι στοιχεία που ανοίγουν πόρτες.

Λειτουργείς με έντονα συναισθήματα: Ως Σκορπιός δεν κάνεις τίποτα επιφανειακά. Όταν επενδύεις σε μια επαγγελματική προσπάθεια, το κάνεις με πάθος. Όμως μερικές φορές μπορεί να αφήσεις τα συναισθήματα να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου, ιδιαίτερα όταν αισθανθείς προδοσία ή αδικία. Η ψυχραιμία και η στρατηγική σκέψη είναι τα στοιχεία που σε οδηγούν στις μεγαλύτερες επαγγελματικές επιτυχίες.

Τοξότης

Δυσκολεύεσαι να ακολουθήσεις την πειθαρχία: Είσαι άνθρωπος που αγαπάς την ελευθερία, τις νέες εμπειρίες και τις μεγάλες ιδέες. Στα επαγγελματικά, όμως, η υπερβολική ανάγκη για ανεξαρτησία μπορεί να σε κάνει να δυσκολεύεσαι να ακολουθήσεις συγκεκριμένους κανόνες ή δομές. Κάποιες φορές η πειθαρχία και η συνέπεια είναι απαραίτητες για να δεις ένα σχέδιο να αποδίδει.

Υποτιμάς τις λεπτομέρειες: Ως Τοξότης βλέπεις πάντα τη μεγάλη εικόνα. Έχεις όραμα και αισιοδοξία, στοιχεία που μπορούν να σε οδηγήσουν σε σημαντικές επιτυχίες. Ωστόσο, η αδιαφορία για τις λεπτομέρειες μπορεί να δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα σε ένα επαγγελματικό σχέδιο. Μια καλή ιδέα χρειάζεται και σωστή οργάνωση για να υλοποιηθεί.

Αφήνεις πράγματα στη μέση: Όταν κάτι σε ενθουσιάζει, δίνεις όλη σου την ενέργεια. Αν όμως το ενδιαφέρον σου μειωθεί, υπάρχει περίπτωση να απομακρυνθείς πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Στα επαγγελματικά, η συνέπεια και η ολοκλήρωση των στόχων είναι αυτά που δημιουργούν τη φήμη και την αξιοπιστία σου.

Αιγόκερως

1. Θίγεσαι και προσβάλλεσαι εύκολα: Είσαι από τους ανθρώπους που παίρνεις πολύ σοβαρά την επαγγελματική σου εικόνα και την αξία της δουλειάς σου. Εργάζεσαι σκληρά, έχεις στόχους και θέλεις να σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Όταν όμως αισθανθείς ότι κάποιος αμφισβητεί την προσπάθειά σου ή δεν αναγνωρίζει την αξία σου, υπάρχει περίπτωση να το πάρεις πολύ προσωπικά. Μπορεί να θιχτείς ή να προσβληθείς εύκολα από μια παρατήρηση, μια κριτική ή μια συμπεριφορά που θεωρείς άδικη. Στον επαγγελματικό χώρο όμως είναι σημαντικό να κρατάς ψυχραιμία και να βλέπεις τα πράγματα πιο στρατηγικά, χωρίς να αφήνεις τον εγωισμό να επηρεάζει τις αποφάσεις σου.

Δυσκολεύεσαι να ζητήσεις βοήθεια: Ο Αιγόκερως έχει μάθει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Αυτό σε κάνει αξιόπιστο και δυναμικό επαγγελματία. Ωστόσο, η τάση σου να τα κάνεις όλα μόνος μπορεί να σε φορτώσει με υπερβολικές ευθύνες. Στον επαγγελματικό χώρο, η σωστή αξιοποίηση των συνεργασιών είναι πολλές φορές το κλειδί για την επιτυχία.

Είσαι υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου: Έχεις υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό σου και θέλεις πάντα να αποδίδεις στο μέγιστο. Όμως αυτή η αυστηρότητα μπορεί να σε κάνει να μην αναγνωρίζεις τα επιτεύγματά σου ή να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κάνει ποτέ αρκετά. Η επαγγελματική επιτυχία χρειάζεται και την ικανότητα να αναγνωρίζεις την αξία όσων έχεις ήδη καταφέρει.

Υδροχόος

Δυσκολεύεσαι να ακολουθήσεις τους κανόνες και επαναστατείς: Είσαι από την φύση σου ένας άνθρωπος ανεξάρτητος, πρωτοποριακός και αντισυμβατικός. Έχεις την τάση να αμφισβητείς ό,τι θεωρείς ξεπερασμένο ή περιοριστικό. Αυτό σε κάνει να είσαι ο άνθρωπος που φέρνει νέες ιδέες και διαφορετική οπτική σε έναν επαγγελματικό χώρο, γίνεσαι όμως και ο άνθρωπος που επαναστατείς απέναντι σε κανόνες ! Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόλυτη άρνηση να προσαρμοστείς σε ένα πλαίσιο μπορεί να σε κρατήσει μακριά από ευκαιρίες που θα μπορούσαν να σε εξελίξουν.

Παραμένεις στη θεωρία και δυσκολεύεσαι να περάσεις στην πράξη: Το μυαλό σου λειτουργεί γρήγορα και πρωτοποριακά. Έχεις πολλές ιδέες που είναι προχωρημένες για την εποχή, ενώ έχεις την γνώση και την αναλαμπή ιδέας που μπορεί να πάει ένα βήμα παρακάτω τα επαγγελματικά σου! Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές μένεις στο επίπεδο της σκέψης και του σχεδιασμού. Η πρακτική υλοποίηση, η πειθαρχία και η καθημερινή εφαρμογή ενός σχεδίου μπορεί να σε κουράζουν ή να σου φαίνονται περιοριστικές. Όταν όμως μάθεις να μετατρέπεις τις ιδέες σου σε συγκεκριμένα βήματα, τότε μπορείς να δημιουργήσεις πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα.

Αδιαφορείς για την ιεραρχία και συχνά πας κόντρα: Δεν λειτουργείς εύκολα μέσα σε αυστηρές ιεραρχικές δομές. Ο Υδροχόος πιστεύει στην ισότητα, στην ομαδική προσπάθεια και στην ελευθερία σκέψης. Έτσι, μπορεί να δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς ότι πρέπει να λογοδοτήσεις σε έναν προϊστάμενο ή πρέπει να ακολουθήσεις τις κατευθύνσεις του, ιδιαίτερα όταν θεωρείς ότι οι αποφάσεις του δεν είναι σωστές. Αυτή η στάση δείχνει ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση, αλλά αν εκφράζεται με έντονη αντίδραση μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις στον επαγγελματικό χώρο. Η διπλωματία είναι το στοιχείο που θα σε βοηθήσει να εκφράζεις τις ιδέες σου χωρίς να έρχεσαι σε διαρκή σύγκρουση.

Ιχθύες

Εμπιστεύεσαι εύκολα τους λάθος ανθρώπους: Είσαι ένα ζώδιο με μεγάλη ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Θέλεις να πιστεύεις στο καλό των ανθρώπων και πολλές φορές λειτουργείς με καλή πρόθεση και ανοιχτή καρδιά. Στον επαγγελματικό χώρο όμως δεν έχουν όλοι τις ίδιες προθέσεις. Έτσι μπορεί να εμπιστευτείς συνεργάτες που δεν αποδεικνύονται το ίδιο αξιόπιστοι ή να επενδύσεις σε συνεργασίες που τελικά δεν σε στηρίζουν. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή — χρειάζεται απλώς να τη χρησιμοποιείς πιο συνειδητά.

Είσαι αναβλητικός: Διαθέτεις πλούσια φαντασία, όμως πολλές φορές δυσκολεύεσαι να βάλεις τις ιδέες σου σε αυστηρά πλαίσια οργάνωσης. Υπάρχουν στιγμές που αναβάλλεις αποφάσεις ή καθυστερείς να προχωρήσεις ένα επαγγελματικό σχέδιο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή ή την σωστή διάθεση. Στον επαγγελματικό χώρο όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όταν μάθεις να λειτουργείς με περισσότερη πειθαρχία και συνέπεια, οι δυνατότητές σου μπορούν πραγματικά να σε οδηγήσουν πολύ μπροστά.

Οραματίζεσαι πολλά αλλά δεν λειτουργείς πάντα πρακτικά: Συχνά κάνεις μεγάλα σχέδια, εμπνέεσαι από ιδέες και φαντάζεσαι πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ιδέες σου δεν συνοδεύονται από την απαραίτητη πρακτική οργάνωση. Μπορεί να ξεκινάς κάτι με ενθουσιασμό αλλά να μην υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα γίνει πραγματικότητα. Υπάρχουν και οι στιγμές που μπορεί να τα θεωρείς όλα εύκολα (και να τα περιμένεις από τους άλλους να τρέξουν τις ιδέες σου) και στο τέλος να την «πατάς»!