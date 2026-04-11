Τα 6 τυχερά ζώδια, σήμερα 11/4: Ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις

Το Μεγάλο Σάββατο είναι εδώ και όλοι βρισκόμαστε ήδη στο γιορτινό κλίμα του Πάσχα, με τις τελευταίες προετοιμασίες να ολοκληρώνονται πριν από τη χαρμόσυνη Ανάσταση. Η Σελήνη κινείται στον Υδροχόο και σχηματίζει εξάγωνα με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό, δημιουργώντας μια ημέρα με έντονη κινητικότητα, σχέδια, συναντήσεις , εξορμήσεις και κοινωνικότητα. Είναι μια στιγμή που οργανώνουμε εξόδους, βλέπουμε φίλους, προετοιμάζουμε το πασχαλινό τραπέζι και μπαίνουμε δυναμικά στο πνεύμα της γιορτής, ενώ τα άστρα ειδικά φέτος μας βοηθούν σημαντικά να ξενοιάσουμε και να δούμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί ιδιαίτερα Κριούς, Λέοντες, Τοξότες και Διδύμους Ζυγούς , Υδροχόους ιδιαίτερα όσους έχουν γεννηθεί περίπου 21-25 Μαρτίου, 21-25 Μαΐου, 23-27 Ιουλίου, 23-27 Σεπτεμβρίου, 22-26 Νοεμβρίου και 20-24 Ιανουαρίου, οι οποίοι δέχονται σήμερα τις πιο ευχάριστες εξελίξεις. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ σε όλους!

Κριός – Μέρα κοινωνικότητας και σχεδίων!

Μία λαμπερή και άκρως εορταστική μέρα ανοίγεται μπροστά μας. Εσύ αγαπητέ μου Κριέ σήμερα Μ.Σάββατο έχεις όμορφες εκπλήξεις και τα άστρα σου προσφέρουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείς, να δεις φίλους, να εκπληρώσεις τα σχέδια εκείνα που θα σου προσφέρουν ικανοποίηση! Η Σελήνη κινείται στον Υδροχόο, όλοι οι φίλοι αναζητούν την παρέα σου και τα σχέδια του Πάσχα μπαίνουν στην τελική ευθεία υλοποίησης! Η Σελήνη σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου αυτό σε βοηθά να βάλεις σε εφαρμογή ακριβώς αυτό που είχες στο μυαλό σου!

AstroTip: Οι φίλοι αποτελούν την διέξοδο για να περάσεις καλά! ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Ταύρος – Γιορτινή διάθεση και όμορφες στιγμές

Η ατμόσφαιρα του Μεγάλου Σαββάτου σε γεμίζει αισιοδοξία αγαπητέ μου Ταύρε και η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για όμορφες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάς. Η Σελήνη από τον Υδροχόο σε φέρνει στο επίκεντρο επαγγελματικών ή κοινωνικών συζητήσεων, ενώ ταυτόχρονα τα σχέδια για το πασχαλινό τραπέζι και τις συναντήσεις με φίλους μπαίνουν στην τελική ευθεία. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθά να οργανώσεις τα σχέδιά σου με τρόπο πρακτικό αλλά και δημιουργικό. Είναι πιθανό σήμερα να λάβεις μια πρόσκληση ή να βρεθείς σε μια παρέα που θα σου προσφέρει χαρά και γέλιο. Η ημέρα κυλά με γιορτινή διάθεση και όμορφες προοπτικές για το Πάσχα.

AstroTip: Απόλαυσε τις στιγμές με ανθρώπους που σου δίνουν χαρά. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Δίδυμοι – Σχέδια και μετακινήσεις για τις γιορτές

Σήμερα Μ. Σάββατο αγαπητέ μου Δίδυμε, η διάθεσή σου είναι ανεβασμένη και το μυαλό σου ταξιδεύει σε σχέδια που αφορούν τις επόμενες ημέρες. Η Σελήνη στον Υδροχόο σου ανοίγει την όρεξη για μετακινήσεις, μικρά ταξίδια ή συναντήσεις με ανθρώπους που έχεις καιρό να δεις. Η ημέρα φέρνει συζητήσεις, τηλεφωνήματα και όμορφες προσκλήσεις που σε κάνουν να νιώθεις ότι το Πάσχα ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Τα αρμονικά εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθούν να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου και να προχωρήσεις σε κάτι που σκεφτόσουν εδώ και καιρό. Η χαρά της παρέας και της επικοινωνίας είναι το κλειδί της ημέρας.

AstroTip: Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου θα φέρει μεγάλη χαρά. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Καρκίνος – Ζεστασιά και ουσιαστικές επαφές

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Καρκίνε έχει έντονο συναισθηματικό χρώμα και σε φέρνει πιο κοντά με ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη σημασία στη ζωή σου. Η Σελήνη από τον Υδροχόο ενεργοποιεί θέματα εμπιστοσύνης και βαθύτερης σύνδεσης, ενώ παράλληλα σε βοηθά να οργανώσεις πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τις γιορτινές ημέρες. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα προσφέρουν στήριξη μέσα από φίλους και συνεργάτες, αλλά και μια αίσθηση ότι οι κόποι σου αρχίζουν να ανταμείβονται. Σήμερα μπορεί να γίνει μια συζήτηση που θα σε κάνει να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον. Το κλίμα της ημέρας είναι ζεστό και αισιόδοξο.

AstroTip: Μοιράσου τα συναισθήματά σου με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Λέων – Παρέες και χαρούμενες συναντήσεις

Ένα ιδιαίτερα κοινωνικό Μεγάλο Σάββατο σε περιμένει αγαπητέ μου Λέοντα, καθώς η Σελήνη από τον Υδροχόο ενεργοποιεί έντονα τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Σήμερα είναι πολύ πιθανό να βρεθείς με φίλους, να δεχτείς μια πρόσκληση ή να συμμετέχεις σε μια παρέα που θα σε γεμίσει ενέργεια και χαρά. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα βοηθούν να υπάρξει αρμονία στις επαφές και να οργανωθούν με επιτυχία τα πασχαλινά σχέδια. Η ημέρα σε καλεί να βγεις από τη ρουτίνα και να απολαύσεις τη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί παντού.

AstroTip: Δέξου τις προσκλήσεις που θα έρθουν σήμερα. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Παρθένος – Οργάνωση και χαρά των ημερών

Με διάθεση να οργανώσεις τα πάντα ξεκινά για σένα το Μεγάλο Σάββατο αγαπητέ μου Παρθένε. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας και να προετοιμάσεις τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την Ανάσταση. Παράλληλα, τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα φέρνουν θετική ενέργεια στα επαγγελματικά αλλά και στην προσωπική σου ζωή, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι όλα μπαίνουν στη σωστή σειρά. Μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη συνάντηση ή μια μικρή έκπληξη που θα σου φτιάξει τη διάθεση. Το Πάσχα φέρνει για σένα στιγμές χαλάρωσης και χαράς.

AstroTip: Άφησε λίγο χώρο και για αυθορμητισμό. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Ζυγός – Χαρά, έρωτας και εορταστική διάθεση

Το Μεγάλο Σάββατο αγαπητέ μου Ζυγέ έχει για σένα έναν ιδιαίτερα φωτεινό τόνο. Η Σελήνη στον Υδροχόο ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, του έρωτα και της δημιουργικότητας, κάνοντας την ημέρα ιδανική για να περάσεις όμορφα με ανθρώπους που αγαπάς. Οι φίλοι και η καλή παρέα βρίσκονται στο προσκήνιο και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια ευχάριστη πρόσκληση ή μια αυθόρμητη συνάντηση που θα σου χαρίσει χαμόγελα. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα βοηθούν να νιώσεις περισσότερη αρμονία στις σχέσεις σου και να ζήσεις τη γιορτινή ατμόσφαιρα με ενθουσιασμό.

AstroTip: Άφησε τη χαρά να σε παρασύρει και ζήσε τη στιγμή. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Σκορπιός – Προετοιμασία και οικογενειακή θαλπωρή

Το Μεγάλο Σάββατο σε βρίσκει αγαπητέ μου Σκορπιέ με έντονη διάθεση να ασχοληθείς με το σπίτι και τους ανθρώπους που αγαπάς. Η Σελήνη στον Υδροχόο ενεργοποιεί τον τομέα της οικογένειας και της προσωπικής σου ζωής και σήμερα είναι πολύ πιθανό να βρεθείς σε ένα περιβάλλον ζεστό και οικείο, όπου η προετοιμασία για την Ανάσταση δημιουργεί όμορφες στιγμές. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθούν να οργανώσεις τις τελευταίες λεπτομέρειες και να νιώσεις ότι όλα μπαίνουν στη θέση τους. Η ημέρα φέρνει συζητήσεις, συναισθηματική επαφή και μικρές χαρές που θα σε κάνουν να νιώσεις ευγνωμοσύνη.

AstroTip: Απόλαυσε τη θαλπωρή του σπιτιού και των αγαπημένων σου. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Τοξότης – Συναντήσεις και ευχάριστες ειδήσεις

Με χαμόγελο και κοινωνική διάθεση ξεκινά για σένα το Μεγάλο Σάββατο αγαπητέ μου Τοξότη. Η Σελήνη από τον Υδροχόο φέρνει επικοινωνίες, συναντήσεις και μικρές μετακινήσεις που σε βάζουν στο γιορτινό κλίμα των ημερών. Είναι πιθανό να δεχτείς ένα τηλεφώνημα ή μια πρόσκληση που θα σου φτιάξει τη διάθεση και θα σε φέρει πιο κοντά με ανθρώπους που έχεις καιρό να δεις. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα ευνοούν τις συζητήσεις και σου δίνουν την ευκαιρία να κάνεις σχέδια που θα πραγματοποιηθούν σύντομα. Η ημέρα κυλά με ελαφρότητα και αισιοδοξία.

AstroTip: Η καλή παρέα είναι το μυστικό για ένα όμορφο Πάσχα. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Αιγόκερως – Γιορτινή διάθεση και μικρές απολαύσεις

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Αιγόκερε σε καλεί να αφήσεις λίγο πίσω τις ευθύνες και να απολαύσεις τις χαρές του Πάσχα. Η Σελήνη στον Υδροχόο στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά αλλά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τις γιορτές, όμως ταυτόχρονα σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις μέσα από την οικογένεια ή μια μικρή οικονομική διευκόλυνση που θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να απολαύσεις απλές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

AstroTip: Χάρισε στον εαυτό σου λίγη χαλάρωση. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Υδροχόος – Πρωταγωνιστής της ημέρας

Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου αγαπητέ μου Υδροχόε, το Μεγάλο Σάββατο σε φέρνει στο επίκεντρο της παρέας και των γεγονότων. Η διάθεσή σου είναι ανεβασμένη και οι γύρω σου αναζητούν την παρουσία σου για να μοιραστούν τη χαρά των ημερών. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σου δίνουν τη δύναμη να υλοποιήσεις τα σχέδια που έχεις κάνει και να περάσεις όμορφα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Είναι μια ημέρα γεμάτη κίνηση, συζητήσεις και χαρούμενες στιγμές που θα σου μείνουν αξέχαστες.

AstroTip: Πάρε την πρωτοβουλία να οργανώσεις μια όμορφη συνάντηση. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Ιχθύες – Ήρεμη χαρά και συναισθηματική πληρότητα

Μέσα σε μια πιο ήρεμη αλλά ιδιαίτερα γλυκιά ατμόσφαιρα κυλά για σένα το Μεγάλο Σάββατο αγαπητέ μου Ιχθύ. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να χαμηλώσεις ρυθμούς και να απολαύσεις τις στιγμές της ημέρας με περισσότερη εσωτερική γαλήνη. Τα εξάγωνα της Σελήνης με τον Άρη, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα προσφέρουν στήριξη από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διαίσθησή σου. Σήμερα μπορεί να νιώσεις έντονα τη σημασία των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα σου και να μοιραστείς μαζί τους στιγμές χαράς και συγκίνησης πριν από την Ανάσταση.

AstroTip: Άφησε την καρδιά σου να σε οδηγήσει στις πιο όμορφες στιγμές. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ