Ναυτία στα ταξίδια: Τα χαρούμενα τραγούδια υποκαθιστούν τα φάρμακα

Η αντιμετώπιση της ναυτίας γίνεται σήμερα με φάρμακα, ωστόσο μια ομάδα επιστημόνων στην Κίνα κάτι ριζοσπαστικό. Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience, δείχνει ότι ένα εύθυμο τραγούδι μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της ζάλης και της δυσφορίας που προκαλεί η κίνηση, και μάλιστα με τρόπο πιο αποτελεσματικό από τη χαλάρωση χωρίς μουσική.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν τριάντα εθελοντές, οι οποίοι μπήκαν σε προσομοιωτή οδήγησης και εξοπλίστηκαν με ειδικό εξάρτημα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, ώστε οι ερευνητές να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές στη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυττάρων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε έξι ομάδες: τέσσερις άκουσαν διαφορετικά είδη μουσικής μετά την πρόκληση ναυτίας, μία απλώς έκανε διαλογισμό, ενώ η τελευταία σταμάτησε πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα χαρούμενα τραγούδια βοήθησαν τους εθελοντές να νιώσουν καλύτερα κατά 14% σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν μόνο διαλογισμό. Αμέσως μετά στη λίστα ήρθε η χαλαρωτική μουσική, που μείωσε τη δυσφορία κατά περίπου 13%. Αντίθετα, η θλιμμένη μελωδία όχι μόνο δεν βελτίωσε την κατάσταση, αλλά φαίνεται να επιβράδυνε την ανάρρωση, κάνοντας τους συμμετέχοντες να νιώθουν χειρότερα για περισσότερο χρόνο.

Η δύναμη της μουσικής

Αν και η έρευνα βασίστηκε σε μικρό δείγμα, τα ευρήματα συνδέονται με προηγούμενες μελέτες που αναδεικνύουν τη δύναμη της μουσικής να αλλάζει τη διάθεση και να επιδρά στη φυσιολογία μας. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι ένα αγαπημένο τραγούδι μπορεί να μειώσει τη λεγόμενη «κυβερνοναυτία» που προκαλούν οι συσκευές εικονικής πραγματικότητας, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι βοηθά ακόμη και στην αντιμετώπιση του πονοκεφάλου από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα των εθελοντών αποκάλυψε επίσης ότι τα συμπτώματα ναυτίας συνδέονται με μειωμένη δραστηριότητα στον ινιακό λοβό, την περιοχή του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις οπτικές πληροφορίες. Όσο πιο άσχημα ένιωθαν οι συμμετέχοντες, τόσο λιγότερο περίπλοκα ήταν τα εγκεφαλικά σήματα σε αυτή την περιοχή. Αντίθετα, η βελτίωση της κατάστασης συνοδευόταν από μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριότητας, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί η μουσική με θετικό ή χαλαρωτικό χαρακτήρα διευκολύνει την ανάρρωση.

Η δύναμη της συναισθηματική ταύτισης

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι τα μελαγχολικά ακούσματα ενδέχεται να ενισχύουν τα δυσάρεστα συναισθήματα μέσω της «συναισθηματικής ταύτισης», επιβαρύνοντας την εμπειρία της ναυτίας. Αντίθετα, οι πιο φωτεινές και χαλαρές μελωδίες φαίνεται να βοηθούν τον οργανισμό να παραμένει σε πιο ισορροπημένη κατάσταση, προσφέροντας ένα αίσθημα άνεσης που επιταχύνει την ανάρρωση.

Αν και απαιτούνται έρευνες για να επιβεβαιωθεί το εύρημα, η μελέτη ανοίγει έναν ενδιαφέροντα δρόμο: την ιδέα ότι αντί για φάρμακα ή ειδικές συσκευές, ένα απλό τραγούδι μπορεί να αποτελέσει την πιο εύκολη και άμεση «θεραπεία» για τη ναυτία στο ταξίδι.