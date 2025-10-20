Τα δύο πρόσωπα του καιρού και το «ανάποδο Π» - Έρχεται μίνι καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου

«Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο» λέει το γνωστό τραγούδι, αλλά στην περίπτωση του καιρού τα πράγματα θα λειτουργήσουν αντίστροφα και η εβδομάδα που ξεκίνησε με βροχές και μουντάδα, αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα μίνι καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου.

Σε αυτό θα πρέπει τον ρόλο του και το «ανάποδο Π» που θα επισκεφθεί τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.



«Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!», αναφέρει για τον καιρό της εβδομάδας ο γνωστός μετεωρολόγος και συνεχίζει:

«Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.



Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο «Π»). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.



Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς).



Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!».



Η πρόγνωση της ΕΜΥ



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από την πλευρά της, προβλέπει άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας, το ξεκίνημα της οποίας πάντως θα έχει αρκετά βροχερό καιρό.

Αναλυτικά:



Πρόγνωση για Δευτέρα (20/10)

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά. Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.



Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.



Η ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για Τρίτη (21/10)

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για Τετάρτη (22/10)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.



Πρόγνωση για Πέμπτη (23/10)

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πρόγνωση για Παρασκευή (24/10)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

