Τα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας «χορεύουν» σε ρυθμούς Τέιλορ Σουίφτ

Ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα βίντεο ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η ομάδα «Ζευς» των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο βίντεο βλέπουμε τα μαχητικά αεροσκάφη της ΠΑ να «χορεύουν» στου ρυθμούς του viral τραγουδιού της Τέιλορ Σουίφτ «The fate of Ophelia».

Πάνω από τη θάλασσα, στο έδαφος, στον ουρανό. Στιγμιότυπα από εντυπωσιακές στιγμές της ομάδας «Ζευς».

Στο τραγούδι ακούγονται οι εξής στίχοι: «Keep it one hundred

On the land, the sea, the sky

Pledge allegiance to your hands

Your team, your vibes

Don't care where the hell you been

'Cause now you're mine

It's 'bout to be the sleepless night

You've been dreaming of

The fate of Ophelia»

Μετάφραση: «Κράτα το αληθινό, στο εκατό

Στη στεριά, στη θάλασσα, στον ουρανό

Δώσε όρκο πίστης στα χέρια σου,

στην ομάδα σου, στη δική σου ενέργεια

Δεν με νοιάζει πού στο καλό ήσουν,

γιατί τώρα είσαι δικός μου

Έρχεται η άυπνη νύχτα

που ονειρευόσουν τόσο καιρό

Η μοίρα της Οφηλίας»