Τα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας «χορεύουν» σε ρυθμούς Τέιλορ Σουίφτ
Πάνω από τη θάλασσα, στο έδαφος, στον ουρανό. Στιγμιότυπα από εντυπωσιακές στιγμές της ομάδας «Ζευς».
Ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα βίντεο ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η ομάδα «Ζευς» των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στο βίντεο βλέπουμε τα μαχητικά αεροσκάφη της ΠΑ να «χορεύουν» στου ρυθμούς του viral τραγουδιού της Τέιλορ Σουίφτ «The fate of Ophelia».
Στο τραγούδι ακούγονται οι εξής στίχοι: «Keep it one hundred
On the land, the sea, the sky
Pledge allegiance to your hands
Your team, your vibes
Don't care where the hell you been
'Cause now you're mine
It's 'bout to be the sleepless night
You've been dreaming of
The fate of Ophelia»
Μετάφραση: «Κράτα το αληθινό, στο εκατό
Στη στεριά, στη θάλασσα, στον ουρανό
Δώσε όρκο πίστης στα χέρια σου,
στην ομάδα σου, στη δική σου ενέργεια
Δεν με νοιάζει πού στο καλό ήσουν,
γιατί τώρα είσαι δικός μου
Έρχεται η άυπνη νύχτα
που ονειρευόσουν τόσο καιρό
Η μοίρα της Οφηλίας»