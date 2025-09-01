Τα Mikel πάνε (και) στην Παλαιστίνη

Οι Παλαιστίνιοι μπορεί να μην έχουν ένα απόλυτα αναγνωρισμένο κράτος αλλά σύντομα θα έχουν το πρώτο τους Mikel. Το καφέ από την Λάρισα που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές success story με περισσότερα από 400 καταστήματα σε πάνω από 22 χώρες, θα ανοίξει σύντομα το πρώτο της κατάστημα στην Ραμάλα, την ντε φάκτο πρωτεύουσα της Παλαιστίνης και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα και όχι μόνο στην περιοχή.

Πριν από λίγες ημέρες ο Λευτέρης Κυριακάκης έδωσε τα χέρια με τον CEO της EYD Group, Iyad Abu Ali για master franchise της Mikel σε Παλαιστίνη, Μάλτα και Ιορδανία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Mikel έχει βρει το «Ελντοράντο» της στον μουσουλμανικό κόσμο ο οποίος μετά το παραδοσιακό τσάι ανακαλύπτει μαζικά την κουλτούρα του κρύου καφέ με σχετική καθυστέρηση σε σχέση με την Δύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γειτονική Τουρκία όπου είναι θέμα χρόνου να γίνει η μεγαλύτερη αγορά για την Mikel ξεπερνώντας την ελληνική.