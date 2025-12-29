Τα πάθη οδηγούν σε λάθη 4 ζώδια σήμερα 29/12

Μία νέα εβδομάδα μετάβασης ξεκινά και σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 τρέχουμε να προλάβουμε όλα όσα θέλουμε να «κλείσουμε» μαζί με το 2026. Η μέρα ξεκινά με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Κριού και να είναι σε παύση ως το μεσημέρι (δηλαδή να μην σχηματίζει κάποιες πλανητικές όψεις), αυτό σημαίνει ότι από την μία πλευρά έχουμε το θάρρος, την τόλμη και την διάθεση να «τρέξουμε» τις υποθέσεις και τις δραστηριότητές μας, από την άλλη πλευρά παρατηρούμε ένα «πάγωμα» που δεν μας επιτρέπει να κινήσουμε κάθε τι καινούργιο! Από το μεσημέρι όμως οι διαθέσεις αλλάζουν, η Σελήνη περνά στον σταθερό και γήινο Ταύρο, προσφέροντάς μας την ανάγκη για σταθερότητα, απλότητα και αισθητική απόλαυση. Ωστόσο, το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο το απόγευμα βγάζει υπόγειες εντάσεις, ζήλιες, κτητικότητα ή και ανάγκη για πλήρη έλεγχο. Καλούμαστε να διαχειριστούμε εσωτερικούς φόβους χωρίς να παρασυρθούμε από σκοτεινά συναισθήματα.

Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι ιδιαίτερα του 1ου δεκαημέρου θα χρειαστεί σήμερα να χαλιναγωγήσουν τα πάθη τους!

Τα αστρολογικά νέα της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου1

Κριός – Από την αναμονή στη Σταθερότητα

Αγαπημένε μου Κριέ, η Δευτέρα ξεκινά λίγο «στον αυτόματο», καθώς η Σελήνη στο ζώδιό σου βρίσκεται σε κενή πορεία ως το μεσημέρι. Μέχρι τότε θα νιώσεις μια ελαφριά θολούρα, καθυστέρηση σε σχέδια ή μια αίσθηση ότι τίποτα δεν προχωρά όπως το θέλεις. Δεν είναι ώρα για αποφάσεις απλώς άσε τη μέρα να κυλήσει. Το μεσημέρι όμως το σκηνικό αλλάζει: η Σελήνη περνά στον Ταύρο και το απόγευμα σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, φέρνοντας μια ανατροπή σε φιλική επαφή, σχέδιο ή κοινωνική σου δραστηριότητα. Μπορεί να νιώσεις πίεση από κάποιον ή μια συζήτηση να πάρει ξαφνικά πιο σοβαρό χαρακτήρα. Παρά τις εντάσεις, καταλήγεις με ένα ξεκαθάρισμα που σε ωφελεί.

Astro Tip: Το πρωί μην βιαστείς για τίποτα· το απόγευμα μην αντιδράσεις υπερβολικά. Δούλεψε με ψυχραιμία και κράτα ισορροπίες.

Ταύρος – Σήμερα πρέπει να δείξεις ψυχραιμία

Αγαπημένε μου Ταύρε, η μέρα αρχίζει με χαμηλούς τόνους, καθώς η Σελήνη στον Κριό είναι σε κενή πορεία μέχρι το μεσημέρι και δεν σε βοηθά εύκολα να συγκεντρωθείς και να βάλεις μπροστά το πρόγραμμά σου! Ίσως νιώσεις κουρασμένος ή χωρίς ξεκάθαρη διάθεση για δράση. Από το μεσημέρι και μετά όμως, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και φέρνει σταθερότητα, πρακτικότητα και καλύτερη οργάνωση. Το απόγευμα όμως το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο επηρεάζει τον τομέα καριέρας και των σχέσεων, φέρνοντας αναμετρήσιες, μια έντονη κουβέντα ή ένα αίσθημα ότι κάποιος προσπαθεί να σε ελέγξει. Μπορεί να νιώσεις ότι σε πιέζουν να αποδείξεις τις δυνατότητές σου.

Astro Tip: Μείνε σταθερός χωρίς να κλειδώνεις συναισθηματικά. Η δύναμή σου σήμερα είναι η ψυχραιμία σου.

Δίδυμος – Αναμονή το Πρωί, αποκαλύψεις το απόγευμα

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Δευτέρα ξεκινά με καθυστέρηση και ασάφεια, καθώς η Σελήνη στον Κριό είναι κενής πορεία μέχρι το μεσημέρι και δεν βοηθά στην επικοινωνία, στην οργάνωση και στην υλοποίηση σχεδίων. Μπορεί να ακυρωθεί ένα ραντεβού, να αλλάξει ένα πρόγραμμα ή να χρειαστεί να αναθεωρήσεις κάτι που είχες στο μυαλό σου. Με την είσοδο της Σελήνης στον Ταύρο το μεσημέρι, στρέφεσαι περισσότερο στις εσωτερικές σου ανάγκες, ενώ το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει μια αποκάλυψη, μια έντονη κουβέντα ή μια πληροφορία που αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι μια κατάσταση. Κάτι σε σοκάρει ή σε ξυπνά απότομα , όμως σε βάζει στη σωστή τροχιά.

Astro Tip: Μη θεωρείς τίποτα δεδομένο άκουσε προσεκτικά και άφησε ανοιχτό το μυαλό σου. Σήμερα μια πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Καρκίνος – Επαγγελματική στασιμότητα, ένταση και ξεκαθαρίσματα το Απόγευμα

Αγαπημένε μου Καρκίνε, η Δευτέρα ξεκινά με χαμηλή ενέργεια και με την ανάγκη για ηρεμία, καθώς η Σελήνη στον Κριό βρίσκεται σε κενή πορεία μέχρι το μεσημέρι. Μπορεί να νιώσεις ότι δεν έχεις διάθεση για πολλά, ότι χρειάζεσαι χρόνο να οργανωθείς ή ότι κάποιο επαγγελματικό θέμα μένει «μετέωρο». Το μεσημέρι όμως, με την είσοδο της Σελήνης στον Ταύρο, στρέφεσαι περισσότερο στις σχέσεις και στους φίλους σου. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει μια ένταση γύρω από οικονομικά, συναισθηματικές προσδοκίες ή ένα θέμα εμπιστοσύνης. Μπορεί να ειπωθεί μια κουβέντα που σε απογοητεύει, αλλά ταυτόχρονα σου δείχνει την αλήθεια.

Astro Tip: Μην αντιδράς παρορμητικά. Διατήρησε τις ισορροπίες, άκουσε προσεκτικά και μην αφήνεις τον φόβο ή την ανασφάλεια να καθορίσουν τη στάση σου

Λέων – Από την αναβλητικότητα στη δράση, αλλά με έντονες απαιτήσεις από τους άλλους

Αγαπημένε μου Λέοντα, η Σελήνη στον Κριό σε κενή πορείας ως το μεσημέρι φέρνει καθυστερήσεις, αναβολές και μια αίσθηση ότι η μέρα δεν προχωρά με τίποτα! Μην πιέζεις καταστάσεις τίποτα σημαντικό δεν ευνοείται πριν τις μεσημεριανές ώρες. Μόλις όμως η Σελήνη εισέλθει στον Ταύρο, η ενέργεια αλλάζει: στρέφεσαι στα επαγγελματικά, στις ευθύνες και στους στόχους που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο μπορεί να φέρει μια πίεση ή σύγκρουση από άτομο που έχει απαιτήσεις από εσένα. Μια σχέση, συνεργασία ή συζήτηση μπορεί να πάρει έντονη τροπή.

Astro Tip: Μην αφήνεις κανέναν να σε παρασύρει σε παιχνίδια ελέγχου. Δείξε σταθερότητα χωρίς υπερβολές.

Παρθένος – Η Δευτέρα ξεκινά με στασιμότητα

Παρθένε μου , η Δευτέρα ξεκινά με χαμηλή αποδοτικότητα και ανησυχία για τα οικονομικά, καθώς υπάρχει στασιμότητα λόγω ότι η Σελήνη είναι κενής πορείας στον Κριό. Η πραγματική δράση αρχίζει το μεσημέρι, όταν η Σελήνη περνά στον Ταύρο και ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας, της μάθησης και των συζητήσεων. Το απόγευμα όμως, το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει μια έντονη αποκάλυψη, μια πληροφορία που βγαίνει στην επιφάνεια ή μια κουβέντα που αλλάζει τα δεδομένα. Κάποιος μπορεί να εμφανιστεί πιεστικός ή απόλυτος, όμως αυτό σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου.

Astro Tip: Μην εμπλακείς σε παιχνίδια δύναμης. Απάντησε με γεγονότα και καθαρή σκέψη. Η διαύγειά σου είναι το ισχυρότερο εργαλείο σου σήμερα.

Ζυγός – Η μέρα ξεκινά με αδράνεια και συνεχίζεται με ανησυχίες

Φίλε μου Ζυγέ, η Δευτέρα ξεκινά με ένα αίσθημα στασιμότητας, καθώς η Σελήνη στον Κριό βρίσκεται σε κενή πορεία μέχρι το μεσημέρι και αισθάνεσαι ότι είσαι σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας απαντήσεις που δεν έρχονται! Οι υποχρεώσεις μοιάζουν να καθυστερούν, οι συζητήσεις δεν καταλήγουν πουθενά και εσύ νιώθεις πως χρειάζεται να «κρατήσεις τις ισορροπίες χωρίς αποτέλεσμα. Από το μεσημέρι και μετά, με την είσοδο της Σελήνης στον Ταύρο, στρέφεσαι στα πρακτικά και στα οικονομικά ζητήματα. Το απόγευμα όμως, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο μπορεί να φέρει μια ένταση με φίλο, σύντροφο ή συνεργάτη, μια διαφωνία παίρνει προσωπικό τόνο ή κάποιος προσπαθεί να σου επιβληθεί.

Astro Tip: Μην παίξεις το παιχνίδι της έντασης, κράτησε ήρεμο τόνο και απόσταση. Σήμερα καταλαβαίνεις ποιος σέβεται πραγματικά τα όριά σου.

Σκορπιός – Πρωινή παύση, απογευματινή ένταση στην καθημερινότητα

Μαγικέ μου Σκορπιέ, η μέρα ξεκινά ήρεμα, σχεδόν νωχελικά, καθώς η Σελήνη στον Κριό είναι σε κενή πορεία μέχρι το μεσημέρι και κάποιες υποχρεώσεις σου βρίσκονται σε στασιμότητα! Δεν είναι ώρα για αποφάσεις – απλώς κάνε τα απαραίτητα και κλείσε εκκρεμότητες. Το μεσημέρι όμως, η Σελήνη περνά στον Ταύρο, απέναντί σου, και στρέφει την ενέργεια στις σχέσεις σου. Το απόγευμα, το τετράγωνό της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει μια ένταση στον χώρο της δουλειάς ή στο σπίτι: ίσως κάποιος γίνει απόλυτος, πιεστικός ή απαιτητικός. Μια συζήτηση μπορεί να κορυφωθεί και να βγουν στην επιφάνεια θέματα ελέγχου ή ανεκπλήρωτων προσδοκιών. Όμως αυτό σε βοηθά να δεις την αλήθεια πίσω από τις συμπεριφορές.

Astro Tip: Μην απαντήσεις στο ίδιο ύφος. Η δύναμή σου σήμερα είναι η συναισθηματική σου ψυχραιμία και η στρατηγική σκέψη.

Τοξότης – Μέρα απαιτήσεων και σκληρής δουλειάς

Αγαπημένε μου Τοξότη, η Σελήνη στον Κριό σε κενή πορείας έως το μεσημέρι σε κάνει να νιώθεις ανικανοποίητος και ότι κάποιες επιθυμίες σου δεν προχωρούν προς την υλοποίησή τους! Μην απογοητεύεσαι και μην βιάζεσαι να πάρεις πρωτοβουλίες ή να κινήσεις εσύ τα νήματα – ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν έρωτα, ψυχαγωγία , παιδιά -! Από το μεσημέρι όμως, με την είσοδο της Σελήνης στον Ταύρο, η ημέρα γίνεται πιο πρακτική και απαιτητική. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο μπορεί να φέρει ένταση σε θέμα δουλειάς, μια απότομη αλλαγή προγράμματος ή την ανάγκη να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη συμπεριφορά.

Astro Tip: Μην αντισταθείς στην προσαρμογή. Δες τη δυσκολία ως ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τη νέα σου χρονιά. Η ψυχραιμία σου είναι το κλειδί.

Αιγόκερως –Απογευματινή ένταση στα αισθηματικά

Αγαπημένε μου Αιγόκερε, η Δευτέρα ξεκινά με χαλαρούς τόνους, με τη Σελήνη στον Κριό σε κενή πορεία να φέρνει καθυστέρηση, ασάφεια και μια αίσθηση ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τον ρυθμό της ημέρας. Μην πιέζεις καταστάσεις και μην προσπαθείς να επιβάλεις τους κανόνες σου (ιδιαίτερα στην οικογένεια), δεν θα αποδώσουν. Από το μεσημέρι, η Σελήνη περνά στον Ταύρο και η διάθεσή σου βελτιώνεται, καθώς επικεντρώνεσαι σε δημιουργικά σχέδια, χόμπι ή σε άτομα που αγαπάς. Τις απογευματινές ώρες δεν θα λείψει μια πιεστική στιγμή σε ένα οικονομικό ζήτημα, ή μία κόντρα επιθυμιών ή σε προσωπική ανάγκη που νιώθεις ότι δεν ικανοποιείται.

Astro Tip: Μην επιτρέψεις στον φόβο της απώλειας να σε παρασύρει στην υπερβολή. Παρέμεινε σταθερός και δες ποια συναισθήματα χρειάζεται να τα αποβάλεις!

Υδροχόος – Πρωινές Καθυστερήσεις και απογευματινές απαιτήσεις

Αγαπημένε μου Υδροχόε, το πρωινό σε βρίσκει με διάσπαρτη ενέργεια καθώς η Σελήνη στον Κριό είναι σε κενή πορεία. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε επικοινωνίες ή απλώς μια διάθεση να μην κάνεις τίποτα. Από το μεσημέρι, με την είσοδο της Σελήνης στον Ταύρο, στρέφεσαι στο σπίτι, στην οικογένεια και στις πολύ προσωπικές σου υποθέσεις! Θα θελα ωστόσο να περιορίσεις την επιβλητική σου στάση και την απόλυτη συμπεριφορά. Το τετράγωνο Σελήνης/Πλούτωνα σε επηρεάζει στενά και ίσως λειτουργήσεις με αρκετό πείσμα και με υψηλές απαιτήσεις απέναντι στους ανθρώπους που αγαπάς! Ο φόβος σου να μην χάσεις τον έλεγχο των καταστάσεων είναι η βαθύτερη αιτία που σε κάνει να λειτουργείς άκαμπτα!

Astro Tip: Πάρε μία βαθιά ανάσα πριν αντιδράσεις. Δες τι σε πληγώνει πραγματικά και τι σε θυμώνει επιφανειακά. Η μέρα θέλει αυτοκυριαρχία.

Ιχθύς – Απογευματινές ειδήσεις που ανατρέπουν ρουτίνα

Γλυκέ μου Ιχθύ, η ημέρα ξεκινά ήπια, σχεδόν νωχελικά, αφού η Σελήνη στον Κριό σε κενή πορεία δεν βοηθά σε συγκέντρωση ούτε σε λήψη αποφάσεων, σε βοηθά όμως να κλείσεις οριστικά κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες. Άσε το πρωινό να κυλήσει χωρίς πίεση. Από το μεσημέρι, η Σελήνη περνά στον Ταύρο και ενεργοποιεί τον τομέα επικοινωνίας σου, φέρνοντας κουβέντες, μετακινήσεις και σχέδια. Το απόγευμα θα δεχθείς μια αναπάντεχη είδηση, ή θα κάνεις μια αποκαλυπτική συζήτηση που θα σε κάνει να αναθεωρήσεις κάτι σημαντικό. Ίσως κάτι που άκουσες σε ταρακουνήσει, αλλά τελικά σε οδηγεί σε πιο συνειδητή πορεία.

Astro Tip: Μην πανικοβληθείς με το απρόοπτο. Δες τα νέα δεδομένα σαν ευκαιρία να απελευθερωθείς από περιορισμούς του παρελθόντος.