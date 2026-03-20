Τα ζώδια μέχρι το Πάσχα 2026: Ποιες λύσεις και ευκαιρίες έρχονται;

Μετά από εβδομάδες καθυστερήσεων, μπερδέματος και ψυχολογικής πίεσης, έρχεται επιτέλους η στιγμή που τα πράγματα ξεμπλοκάρουν! Επιτέλους ανάσα και ευκαιρίες για αποκατάσταση προβλέπουν τα άστρα από τις 20 Μαρτίου!

Μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα με αναποδιές, καθυστερήσεις, μπερδέματα, αναμοχλεύσεις και προβλήματα από το παρελθόν, το σκηνικό αλλάζει και μέχρι το Πάσχα μας δίνεται ουσιαστικά η ευκαιρία να βρούμε λύσεις, να λύσουμε προβλήματα, να προχωρήσουμε επικοινωνιακές δραστηριότητες αλλά και να λάβουμε τελικές αποφάσεις!

Ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο των Ιχθύων όπου και θα παραμείνει έως και τις 15 Απριλίου! Μετά τη φαινομενικά ανάδρομη πορεία του που είχε διάρκεια από τις 20 Φεβρουαρίου, επιτέλους ξεμπλοκάρουν οι υποθέσεις που συνδέονται άμεσα με επικοινωνίες, έγγραφα, συμφωνίες, προγραμματισμό, ανθρώπινες επαφές. Λύνονται παρεξηγήσεις, προχωρούν υποθέσεις και το πιο σημαντικό: λαμβάνονται τελικές αποφάσεις που δίνουν διέξοδο!

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ερμής θα σχηματίσει και ένα ευεργετικό τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο (στις 3 Απριλίου), αλλά και ένα εξάγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο (στις 14 Απριλίου), όψεις που θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε την τύχη, την ευκαιρία, την έμπνευση, το απρόοπτο ή και τη σύμπτωση για να ανακουφιστούμε από προβλήματα που μας ταλάνισαν.

Ποιες λύσεις θα βρει κάθε ζώδιο στη ζωή του έως και το Πάσχα; Τι ξεμπλοκάρει και τι αλλάζει για κάθε εκπρόσωπο του ζωδιακού; Δες παρακάτω τι ξεμπλοκάρει για το ζώδιό σου!

Κριός

Το μυαλό καθαρίζει, αναγνωρίζεις καλύτερα την αλήθεια που υπάρχει μέσα σου, ενώ οι αποκαλύψεις που είχες από τις 20 Φεβρουαρίου έως και τις 20 Μαρτίου σε βοήθησαν να διαλευκάνεις ό,τι κρυβόταν κάτω από το χαλάκι! Το επόμενο διάστημα σου δίνεται η ευκαιρία να εφαρμόσεις αποφάσεις που θα σε ανακουφίσουν επαγγελματικά και οικονομικά, ενώ η επίλυση ενός οικογενειακού προβλήματος ή και ανησυχίας θα προσφέρει ανάσα ανακούφισης!

Ταύρος

Λύνονται οι καθυστερήσεις που υπήρχαν στην πρόοδο και εξέλιξη των προσωπικών σου επιθυμιών. Ξεφεύγεις από τη στασιμότητα και την αστάθεια, την οικονομική και τη συναισθηματική, και οι μέρες σου γεμίζουν ξανά με ευχάριστες επικοινωνίες και εξελίξεις. Το πιο σημαντικό; Προχωράς μία συνάντηση ή ακόμα και μία μετακίνηση που εμποδιζόταν, συναντάς ένα πρόσωπο καρδιάς που όλο λέγατε να βρεθείτε και όλο κάτι πήγαινε πίσω, αλλά και… εφαρμόζεις μία αλλαγή που τη σκεφτόσουν καιρό αλλά σε τρόμαζε!

Δίδυμοι

Καθώς ο κυβερνήτης του ζωδίου σου, ο Ερμής, επιστρέφει σε ορθή φορά, μπορείς να δεις πιο ξεκάθαρα τους στόχους σου, τα επαγγελματικά σου αλλά και τι κατεύθυνση θέλεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου! Δίνονται λύσεις για ζητήματα επαγγελματικά, προχωρούν επιτυχώς συναντήσεις, έγγραφα, αποφάσεις που σε βγάζουν από τη στασιμότητα, αλλά σου προσφέρουν και τόνωση οικονομική! Κλείνεις πρακτικές εκκρεμότητες που σε βοηθούν να πεις «επιτέλους τα κατάφερα»!

Καρκίνος

Δραπετεύεις από την αναβλητικότητα και τη ματαιότητα που ένιωθες το τελευταίο διάστημα. Προχωρούν με επιτυχία νομικά έγγραφα, απαντήσεις – ειδήσεις και σχέδια που ήταν σε στασιμότητα και ανακτάς την αισιόδοξη οπτική που είχες χάσει! Το διάστημα αυτό σε βοηθά να πάρεις τελικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σου, είτε αυτό αφορά σπουδές – επέκταση γνώσεων – είτε ένα μακρινό ταξίδι που σχεδίαζες και έχει έρθει η στιγμή να το κάνεις!

Λέων

Λύνεις τα ψυχολογικά, συναισθηματικά αλλά και οικονομικά σου αδιέξοδα και το ένστικτό σου σε κατευθύνει σωστά σε αποφάσεις που θα φέρουν ουσιαστικό ξαλάφρωμα! Μέχρι το Πάσχα δικαιώνεσαι από μία υπόθεση που σε πλήγωσε στο παρελθόν και κλείνεις οφειλές και οικονομικές εκκρεμότητες. Προχωρούν οικονομικές διαπραγματεύσεις – συμφωνίες που είχαν μπλοκάρει! Το πιο σημαντικό; Καταφέρνεις και αφήνεις πίσω σου ανασφάλειες, φόβους και τραύματα του χτες!

Παρθένος

Λύσεις και απαντήσεις που αφορούν τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου είναι το δώρο σου για το Πάσχα, φίλε μου Παρθένε! Σου δίνονται οι απαντήσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για να κατανοήσεις με ποιους ανθρώπους μπορείς να έχεις μία κοινή και σταθερή πορεία (είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά)! Γίνεται η συνάντηση που καθυστερούσες, ακούς τα λόγια ή τις προτάσεις που ήσουν σε αναμονή για να λάβεις, ενώ είναι πολύ πιθανό να λάβεις και εσύ από την πλευρά σου μία σημαντική απόφαση που συνδέεται με αυτούς τους τομείς!

Ζυγός

Τέρμα τα μπερδέματα, οι καθυστερήσεις και οι αναβολές στο πρόγραμμα, στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου. Μέχρι τις 15 Απριλίου καταφέρνεις και βρίσκεις τους ρυθμούς και την ισορροπία σου, βάζεις σε τάξη όλα τα «πρέπει» που είχαν μείνει πίσω, ενώ λαμβάνεις και κάποιες απαντήσεις για εργασία και οικονομικά που σε χαροποιούν! Είναι πολύ πιθανό, ωστόσο, να εφαρμόσεις και την απόφαση (που ανέβαλλες ή έβρισκες δικαιολογία) για ένα θέμα φυσικής κατάστασης!

Σκορπιός

Αναγνωρίζεις καλύτερα από κάθε άλλη φορά τι είναι αυτό που θέλεις, τι σου δίνει χαρά αλλά και τι θέλεις για το μέλλον των αισθηματικών σου! Μέχρι τις 15 Απριλίου λύνονται παρεξηγήσεις που είχαν προκύψει με τον ερωτικό σύντροφο ή με τα παιδιά! Προχωρούν κάποια δημιουργικά / επιχειρηματικά σχέδια που ήταν μπλοκαρισμένα, ενώ βρίσκεις και πάλι τη σπίθα της έμπνευσης! Είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσεις ένα σχέδιο ή ένα ταξίδι ψυχαγωγίας που σκεφτόσουν καιρό!

Τοξότης

Ώρα να λύσεις οικογενειακές παρεξηγήσεις, αγαπητέ μου Τοξότη, έως και τις 16 Απριλίου! Έρχεσαι ουσιαστικά κοντά με τους ανθρώπους που είναι ή νιώθεις οικογένεια, δίνονται λύσεις για καβγαδάκια, ασυμφωνίες ή και συζητήσεις που είχαν φέρει απογοήτευση! Ξεκαθαρίζεις από το παρελθόν που σε έφερε σε ένα συναισθηματικό μπέρδεμα και νιώθεις πιο ανάλαφρος! Στην περίπτωσή σου είναι σημαντικό ότι θα λάβεις και κάποιες απαντήσεις για μία οικονομική υπόθεση που συνδέεται με τρίτους!

Αιγόκερως

Περίμενες απαντήσεις που δεν ερχόντουσαν; Βρέθηκες σε αναμμένα κάρβουνα για την εξέλιξη μίας συμφωνίας; Ήσουν πάνω από το τηλέφωνο και περίμενες μία συγκεκριμένη είδηση; Μέχρι τις 15 Απριλίου επιταχύνονται οι ρυθμοί στις συμφωνίες σου και προχωράς επιτυχώς στη σύναψη μίας συνεργασίας, σε ένα ταξίδι με τον ερωτικό σύντροφο, σε μία επανένωση σχέσης, ενώ καταφέρνεις να συγκροτήσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και τη δουλειά σου!

Υδροχόος

Είσαι από τα ζώδια που έχουν ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια στα οικονομικά! Ιδιαίτερα από τις 20/2 έως και τις 20/3 υπήρξαν καθυστερήσεις, αναβολές, αναποδιές που σε πήγαν πίσω, όμως αναγνώρισες και κάποια σφάλματά σου! Μέχρι τις 15/4 καταφέρνεις και συγκροτείς τον οικονομικό τομέα, κόβεις τα περιττά, προχωράς σε συζητήσεις, προτάσεις και συμφωνίες που θα σε ευεργετήσουν! Το πιο σημαντικό; Ανακτάς σταδιακά την αυτοπεποίθησή σου!

Ιχθύες

Βρέθηκες σε μία φάση απολογισμού, αναθεώρησης και εσωτερικής αναζήτησης το τελευταίο διάστημα, όμως ένιωσες σαν να υπάρχει ομίχλη μπροστά σου που δεν σε βοηθά να πας μπροστά! Σταδιακά, μέχρι και τις 15/4, βλέπεις πιο ξεκάθαρα τι θέλεις για την πορεία σου, εφαρμόζεις αποφάσεις, κάνεις τις επικοινωνίες που είχες στο μυαλό σου και λαμβάνεις πρωτοβουλίες που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από το αδιέξοδο! Επιπλέον, υπάρχει εξέλιξη στα αισθηματικά που σε χαροποιεί, αλλά και μία πρόταση και μία απόφαση της στιγμής για ένα ταξιδάκι που θα σε αναζωογονήσει!