Τάκης Βαμβακίδης: «Πέρασα οξεία πνευμονική εμβολή - Η Παναγία Σουμελά ήταν η δύναμή μου»

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του πριν από μερικούς μήνες μίλησε ο Τάκης Βαμβακίδης και για την πίστη του στην οποία βρίσκει δύναμη κάθε φορά που νιώθει την ανάγκη να προσευχηθεί.

«Η δοκιμασία που πέρασα ήταν μεγάλη και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τους γιατρούς της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Από αυτή την περιπέτεια βγήκα πιο πλούσιος γιατί είδα την τεράστια αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Αυτή η αγάπη δεν αγοράζεται. Η αγάπη των ανθρώπων είναι ένα χρηματιστήριο που δε σβήνει ποτέ. Η δύναμη της αγάπης είναι ανεκτίμητη. Η ζωή είναι ωραία μαζί με τους άλλους» είπε στην εφημερίδα Espresso.

Και συγκεκριμένα αποκάλυψε: «Όλα ξεκίνησαν μια μέρα πριν από τη γιορτή της Μεγαλόχαρης! Ένιωσα να πνίγομαι στον βήχα, καθώς και άλλα οδυνηρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθώ εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκα. Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και με υπέβαλαν σε συνεχείς εξετάσεις, με βαριά φαρμακευτική αγωγή, ενώ είχαν δώσει εντολή να βρίσκομαι σε πλήρη ακινησία.

Οι γιατροί μου απαγόρευσαν να μιλάω. Πάντα κάνω τον σταυρό μου και έχω δίπλα στο κρεβάτι μου μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας Σουμελά. Εκείνη ήταν η δύναμή μου».