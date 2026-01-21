Στεφανί Καπετανίδη: Όταν νοσήσαμε η μαμά μου κι εγώ από καρκίνο προλάβαμε να πούμε τα «σ’ αγαπώ» μας

Η Στεφανί Καπετανίδη ήταν καλεσμένη στο “Happy day” και μίλησε για τη μητέρα της που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024 έχοντας δώσει μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, την ίδια περίοδο μάλιστα που και η ηθοποιός έδινε την ίδια μάχη, αφού οι δύο γυναίκες έμαθαν σχεδόν ταυτόχρονα ότι πάσχουν από την ίδια ασθένεια.

«Ενώ εγώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, μετά απ’ την επέμβασή μου, έμαθα για τη μαμά ότι ξεκίνησαν οι πόνοι. Και άρα μάθαμε μετά από μία εβδομάδα ότι είχε και εκείνη καρκίνο. Εκείνη την ώρα, απλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Νόμιζα ότι μου έκαναν μία πλάκα, και λέω ΟΚ, δεν ήξερα από πού να πιαστώ.

Αλλά όλα γίνονται τελικά για κάποιον λόγο και αναγκαστικά μπαίνεις σε έναν χορό που πρέπει να είσαι δυνατός. Σε αυτές τις στιγμές όντως γίνονται κάποια μαγικά πράγματα, ζεις στιγμές εντελώς διαφορετικές».

«Ακόμα ανατριχιάζω»

«Πραγματικά τι να πω, ευγνωμονώ που μπορέσαμε με τη μαμά μου για δύο μήνες να πούμε πράγματα. Ακόμα ανατριχιάζω. Όταν το ζεις είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα. Είναι σημαντικό ότι πραγματικά μπορέσαμε να πούμε “σ’ αγαπώ” η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω να το σκιάζει. Τίποτα!

“Κόρη μου, Στεφανί μου, σ’ αγαπώ”, “Κι εγώ μαμά σ’ αγαπώ”. Το πήρα όλο και της το έδωσα. Μόνο αυτό».