Λήξη συναγερμού στο Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3

Τεχνικό πρόβλημα στη Γραμμή 3 του Μετρό προκάλεσε ολιγόωρη ταλαιπωρία στους πολίτες το πρωί της Τρίτης (16/12), με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται λίγο πριν τις 10:00.

Νωρίτερα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξαγόταν προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Εκτός λειτουργίας ήταν το τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ αναφερόταν: «Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».