Τάνια Τσανακλίδου: «Η απάθεια του κόσμου είναι που με τρομάζει περισσότερο»

«Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω! Θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά. Η φωνή μου δεν είναι πια αυτή που ήταν», λέει η Τάνια Τσανακλίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε στη LIFO.

«Ο πλούτος δεν φέρνει ευτυχία»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και σε όλη αυτή τη συσσώρευση πλούτου που κυνηγά ο σύγχρονος άνθρωπος. «Σήμερα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο! Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσουν και δεν έχουν πια ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό τους. Πρέπει κάποια στιγμή να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να φεύγουν οι ρυθμοί της πόλης και της δουλειάς γιατί η συσσώρευση πλούτου δεν είναι αυτό που θα σου φέρει την ευτυχία, ενώ η συσσώρευση εμπειριών είναι αυτή που τελικά δίνει νόημα στη ζωή».

«Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα και δεν ντρέπονται»

Η Τσανακλίδου δεν θα μπορούσε να μην κάνει και το πολιτικό της σχόλιο. «Ζούμε τη χειρότερη εποχή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Με την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα! Η απάθεια του κόσμου είναι αυτό που με τρομάζει περισσότερο γιατί συνηθίσαμε τα πάντα! Συνηθίσαμε τον αποκλεισμό, τη βία, τη μοναξιά και μάθαμε να ζούμε με την αδικία σαν να είναι κανονικότητα.

Δεν εμπιστεύομαι πια τους πολιτικούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική. Θα ψηφίζω πάντα. Αν δεν ψηφίζεις, δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Ο κόσμος κουράστηκε. Βγήκε μία, δύο, τρεις φορές στον δρόμο και είδε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη αισθάνεται πως τον κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα του και δεν ντρέπονται καν».