Τάσος Ξιαρχό για Κόνι Μεταξά: «Η συγκεκριμένη έκανε καριέρα που εσύ δεν έκανες και δυστυχώς ζήλεψες»

Δηλώσεις για την κόντρα με τον Τάσο Ξιαρχό έκανε πριν λίγες μέρες η Κόνι Μεταξά και υποστήριξε: «Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε εμένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια».



Ο γνωστός χορογράφος θέλησε να δώσει την δική του απάντησε και τοποθετήθηκε λέγοντας: «Για αρχή, πώς μπορείς να ρωτάς, κύριε Fipster, ''γιατί τσακωθήκατε με τον Τάσο Ξιαρχό;'', σου απαντάει, και μετά ρωτάς ξανά ''γιατί τα ξαναβρήκατε''; Που σημαίνει ότι έχετε κάνει κουβέντα για μένα πριν από εκεί. Που αυτό σημαίνει κουτσομπολεύω και ξεκατινιάζω κάποιον. Πέρα από αυτό, εγώ δεν θυμάμαι να έχω τσακωθεί με την Κόνι Μεταξά για τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε τσακωθεί ή να πούμε σε μήνυμα “είπες για μένα κάτι τέτοιο”. Δεν τσακωθήκαμε για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμά της.

Τώρα αυτό εδώ που κάνω, που δε χρειάζεται καθόλου, είναι γιατί, αν ένας ξέρει να κράζει είμαι εγώ. Ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνει αυτό η Κόνι. Για αρχή, αν δεν την ήθελα, δεν θα της πρότεινα πέρυσι να φτιάξουμε τραγούδι για να πάμε Eurovision, να πάμε στούντιο, να κάνουμε πρότζεκτ μαζί. Αν δεν την ήθελα, δε θα την έφερνα πάλι κοντά μου».

«Θα πω ένα πράγμα και θα το αφήσω εκεί. Εγώ, με την Κόνι Μεταξά και μια άλλη καλλιτέχνιδα, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Κόνι μου είχε πει κάποια στιγμή “θα δουλεύεις και με εμένα και με αυτήν;”. Με έναν δικό της τρόπο, τύπου “διάλεξε ή εμένα ή αυτή”. Εγώ δεν θα επιλέξω κανέναν, όταν είναι δουλειά και δεν είναι προσωπική χαρά. Αν μου προτείνει κάποιος να δουλέψω μαζί του και μου δίνει λεφτά, θα δουλέψω. Δε θα δουλέψω μόνο με όποιον συμπαθώ και αγαπάω. Είναι δουλειά.

Εγώ δεν σου έβαλα ποτέ το μαχαίρι στο λαιμό να διαλέξεις ή εμένα ή κάποιον άλλον

Όταν εγώ ερχόμουν σε δύσκολη θέση κάθε χρόνο, από το 2019 μέχρι το 2022, και από τη μια πλευρά δεχόμουν την πίεση να διαλέξω, αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σε κράζω. Γιατί εγώ δεν σου έβαλα ποτέ το μαχαίρι στο λαιμό να διαλέξεις ή εμένα ή κάποιον άλλον. Όταν λοιπόν επιλέγεις να πας σε αυτόν τον πλαιμπαίο και να του πεις όλα αυτά για να κολλήσεις στο κοινό του και να πάρεις views και likes… Αν επιλέγεις να πας εκεί και να πεις την ατάκα “με έκραζε γύρω γύρω”, εννοείται ότι σε έκραζα ρε φίλε, όταν με εκθέτεις έτσι, που έγραφα τραγούδι για να πάμε Eurovision και ξαφνικά μπλέχτηκαν όλοι μέσα, πατεράδες, ο άντρας σου, να κάνουμε άλλα τραγούδια, και μια εβδομάδα πριν τη Eurovision εγώ έστειλα ένα τραγούδι ό,τι να ’ναι και εσύ εξαφανίστηκες.



Αν εγώ σε κράζω επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δεν φταίω

Είχα επενδύσει πάνω σου, είχα επενδύσει πάνω μας. Τη συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα, που δεν ήθελες, από εσένα τη γνώρισα. Εσύ μου την είχες φέρει στη σχολή να της κάνω μάθημα και έκανε καριέρα που εσύ δεν έκανες, και δυστυχώς ζήλεψες. Αν εγώ σε κράζω επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δεν φταίω. Το να βγαίνεις δημόσια και να μιλάς για εμένα και να λες ότι “τους συγχωρείς όλους κι ας σε έκραζα στους συνεργάτες σου”. Ποιοι είναι συνεργάτες σου; Άνθρωποι του χώρου είναι, όχι συνεργάτες σου. Εσύ με κράζεις σε άτομα που μου πήραν τη δουλειά. Ξέρεις πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι, σε αυτούς που μου πήραν τη σχολή. Αυτά τα καραγκιοζιλίκια εγώ δεν τα θέλω και δεν τα σηκώνω και εννοείται θα κράξω όποιον μου έχει καταγ@@@σει τη ζωή».