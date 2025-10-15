Τάσος Ξιαρχό για Μαρίνα Σάττι: «Χορογράφησα τη «Μάντισσα» και δεν με πλήρωσε ποτέ»

Εκνευρισμένος είναι ο Τάσος Ξιαρχό με την Μαρίνα Σάττι και εξήγησε τους λόγους μέσα από ένα βίντεο στο Tik Tok. Όλα ξεκίνησαν όταν έκανε δηλώσεις για εκείνη σε πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή λέγοντας: «Δεν μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ». Και κάπως έτσι έπεσαν βροχή τα σχόλια από χρήστες του διαδικτύου.

Εκείνος θέλοντας να αποκαταστήσει τα πράγματα είπε: «Τα comments από κάτω γράφουν ότι δεν με πήρε στη Eurovision και γι’ αυτό δεν τη θέλω. Χορογράφησα το πρώτο της videoclip, το πιο επιτυχημένο, τη «Μάντισσα». Το χορογράφησα και δεν με πλήρωσε ποτέ. Το καταλαβαίνετε; Ποτέ! Η ζήλια είναι άλλο πράγμα από την αδικία ηλίθιοι. Οπότε, όταν γράφετε comments, μη γράφετε μαλ@@@ες ηλίθιοι.

Ντάξει; Γιατί θέλω να σας πω και το εξής, η καριέρα ενός ανθρώπου ξεκινάει και τελειώνει όταν αρχίζει να κάνει αδικίες. Οι αδικίες μερικών ανθρώπων δεν σταματούν ποτέ. Και μάλιστα η ίδια η Μαρίνα Σάττι είχε πει κάποτε «εγώ τότε που έκανα τη «Μάντισσα», δεν είχα μάνατζερ και έπαιζα τη μάνατζερ και έκανα ότι είμαι μια άλλη». Εγώ τότε λοιπόν, έστελνα στη μάνατζέρ της μήνυμα. Έστελνα στη Μαρίνα βασικά και μου έδινε ένα άλλο νούμερο να μιλήσω με τη μάνατζερ της, η οποία τελικά ήταν η Μαρίνα και μου έλεγε «δεν υπάρχουν τα λεφτά».

Οπότε, όλοι εδώ πέρα οι έξυπνοι, να καταλάβετε ότι άλλο η ζήλια και άλλο το να νιώθω ηλίθιος ότι μίλαγα με έναν άνθρωπο και το έπαιζε διπλό ταμπλό. Οπότε, ξυπνήστε παραπούλια της ηλιθιότητας που φωνάζετε από κάτω «Μαρίνα σ’ αγαπάμε» και να αγαπάτε κάποιον που είναι τίμιος».