Ίσως να μην υπάρχει καταλληλότερη εποχή από αυτή για να διαφύγει κάποιος στο διάστημα. Έτσι το Σάββατο 31 Μαΐου 2020 οι αστροναύτες Doug Hurley και Bob Behnken ξεκίνησαν το ταξίδι τους με το διαστημικό σκάφος της SpaceX, Crew Dragon, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόρινταγια για τον διεθνή διαστημικό σταθμό. Λίγο πριν εκτοξευτούν στο διάστημα, οι δύο αστροναύτες φέρεται ότι άκουγαν το κλασικό «Back in Black» των AC/DC. Την επόμενη μέρα, ξύπνησαν όμως, με το «Planet Caravan» των Black Sabbath.

Οι στίχοι του κλασσικού τραγουδιού που βρίσκεται στο «Paranoid» ταιριάζουν απόλυτα με την κατάσταση των αστροναυτών: «We sail through endless skies/ Stars shine like eyes/ The black night sighs», λέει το τραγούδι. Η εκτόξευση του πυραύλου της SpaceX είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η πρώτη επανδρωμένη εκτόξευση από ιδιωτική εταιρεία, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που Hurley και Behnken ταξιδεύουν στο διάστημα, ενώ είναι και η πρώτη επανδρωμένη εκτόξευση πυραύλου μετά το 2011 από αμερικάνικο έδαφος.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

«Back in black / I hit the sack / I’ve been too long I’m glad to be back / Yes, I’m let loose»: Ακούστε εδώ την κλασσική επιτυχία Back in Black» των AC/DC, που άκουσαν οι δυο αστροναύτες, λίγο πριν εκτοξευτούν στο διάστημα.

«The moon in silver trees / Falls down in tears / Light of the night / The earth, a purple blaze / Of sapphire haze in orbital ways»: Ακούστε εδώ το «Planet Caravan» των θρυλικών Black Sabbath, που επέλεξαν να ακούσουν οι δυο αστροναύτες, την επομένη της εκτόξευσής τους στο διάστημα.

Το διαστημόπλοιο της SpaceX Crew Dragon έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου και προσδέθηκε χωρίς προβλήματα, λίγα λεπτά νωρίτερα από το πρόγραμμα, μεταφέροντας τους δύο αστροναύτες της Nasa και ολοκληρώνοντας με επιτυχία ένα κρίσιμο βήμα της διαστημικής αποστολής. Ο Μπομπ Μπένκεν και ο Νταγκ Χάρλι, που εκτοξεύθηκαν χθες με πύραυλο της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της Φλόριντα, είναι οι πρώτοι αστροναύτες της NASA που φθάνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό χάρις σε διαστημόπλοιο ιδιωτικής εταιρείας. «Είναι τιμή να συμμετέχω στο εγχείρημα αυτό εδώ και εννέα χρόνια, από την τελευταία φορά που ένα αμερικανικό διαστημόπλοιο προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», δήλωσε ο Ντάγκ Χάρλι

Από την διακοπή των αποστολών των αμερικανικών διαστημικών λεωφορείων το 2011, ρωσικοί πύραυλοι έστελναν τους αμερικανούς αστροναύτες στον ΔΔΣ. Η Nasa ανέθεσε στην SpaceX την κατασκευή ενός νέου διαστημικού «ταξί» και, αν η παρούσα αποστολή, η οποία είναι πιθανόν να διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο, αποδειχθεί ασφαλής, οι Αμερικανοί δεν θα εξαρτώνται πλέον από τους Ρώσους για να φθάσουν στο Διάστημα. Η SpaceX έχει δεσμευθεί προς την Nasa για έξι allers-retours προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμού, με τέσσερις επιβαίνοντες αστροναύτες, έναντι 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταβλήθηκαν από το 2011 στο πλαίσιο συμβολαίου με την εταιρεία του Ελον Μασκ.

Δείτε live εικόνα:

Η στιγμή της πρόσδεσης στον Διαστημικό Σταθμό

Χθες Σάββατο, 30 Μαΐου, η κάψουλα Crew Dragon με τους δύο αστροναύτες εκτοξεύτηκε με επιτυχία από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη τροχιακή αποστολή από το έδαφος των ΗΠΑ από το 2011, οπότε αποσύρθηκαν τα διαστημικά λεωφορεία.

Ο πύραυλος Falcon 9 που έθεσε το διαστημόπλοιο με τους Μπένκερ και Χάρλι σε τροχιά, επέστρεψε στη Γη και προσθαλασσώθηκε με επιτυχία στην πλωτή πλατφόρμα με το χαρακτηριστικό όνομα «Of Course I Still Love You».

Falcon 9 landing 🤩 pic.twitter.com/QV9l6EGpVD — maria laura (@spacexers) May 30, 2020

Οι πύραυλοι Falcon 9 είναι επαναχρησιμοποιούμενοι, με σκοπό να μειωθεί το κόστος των διαστημικών αποστολών.

Ο 53χρονος Χάρλι και ο 49χρονος Μπένκερ θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα 1-4 μηνών στον ISS προτού να επιστρέψουν στη Γη με το Crew Dragon. Η διαστημική κάψουλα που δοκιμάζεται στην ιστορική αυτή αποστολή, είναι και αυτή επαναχρησιμοποιούμενη, διαθέτοντας δυνατότητες προσθαλάσσωσης και προσεδάφισης.

Πρώτο στάδιο

Η SpaceX μετέφερε ήδη φορτία προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από το 2012, αλλά είναι η πρώτη φορά που η Nasa εμπιστεύεται στην εταιρεία ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει: τους αστροναύτες της.

«Δυσκολεύομαι να μιλήσω, δουλεύουμε 18 χρόνια με αυτόν τον στόχο. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι εκπληρώθηκε», δήλωσε φανερά συγκινημένος ο Ελον Μασκ στο Διαστημικό Κέντρο Κένετι μετά την επιτυχημένη χθεσινή εκτόξευση.

Για τον οραματιστή αυτόν επιχειρηματία, με εμμονή για τον κόκκινο πλανήτη, πρόκειται «για το πρώτο στάδιο του ταξιδιού μας για να εγκαταστήσουμε πολιτισμό στον Αρη» και να κάνουμε την ανθρωπότητα «πολυπλανητικό είδος».

Η πρώην start-up νίκησε την Boeing, στην οποία είχε επίσης ανατεθεί από την NASA η αποστολή μεταφοράς αστροναυτών προς τον Διεθνή διαστημικό Σταθμό. Ομως το Starliner, η «κάψουλα» της Boeing, απέτυχε τον περασμένο στην μη επανδρωμένη δοκιμαστική της πτήση.