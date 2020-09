Ο καθηγητής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος ,Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Ιωάννης Ντάνασης και Μαρία Γαβριατοπούλου συνοψίζουν τα σημαντικότερα σημεία άρθρου που δημοσιεύτηκε στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine. Με βασικό ερώτημα αυτό που καίει την παγκόσμια κοινότητα. Πότε θα έχουμε εμβόλιο κατά του κορoνοϊού.

Η απάντηση, συμφωνούν και οι τρεις ότι δε μπορεί να καθοριστεί από μια ημερολογιακή ημερομηνία αλλά από τα επιστημονικά δεδομένα καθώς εμβόλιο θα έχουμε όταν κάποιο από τα υποψήφια εμβόλια αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό και καταστεί δυνατή η παραγωγή του σε μεγάλη κλίμακα.



Για να υπάρχει απάντηση στο ερώτημα οι καθηγητές προσπαθούν να απαντήσουν σε τρια υποερωτήματα. Πότε θα μπορεί το ευρύ κοινό να είναι σίγουρο ότι τα εμβόλια θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά; Θα είναι το εμβόλιο διαθέσιμο για όλους ή μόνο για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες; Πότε θα φανεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε πληθυσμιακό επίπεδο και θα υπάρξει ουσιαστική και διαρκής κάμψη της επιδημιολογικής καμπύλης;

Οι συγγραφείς καταλήγουν απαντώντας στο βασικό ερώτημα του άρθρου ότι θα έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο έναντι της λοίμωξης COVID-19 όταν τα αποτελέσματα των ερευνητικών μελετών, η επικοινωνία και η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της κλινικής ανάπτυξης του εμβολίου διαμορφώσουν την απαραίτητη κατανόηση, εμπιστοσύνη και αποδοχή των συστάσεων εμβολιασμού από την πλειονότητα της κοινής γνώμης.

Πότε θα υπάρχει ανοσία

Στο άρθρο γίνεται ειδική αναφορά στα «ασφαλή» ποσοστά που εξασφαλίζουν την ανοσία της αγέλης. Σχετικά έτσι με την ανάγκη ανοσοποίησης του πληθυσμού, υποστηρίζεται ότι τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι περίπου το 90% των ανθρώπων είναι ευάλωτοι σε πιθανή λοίμωξη από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% έως 70% του πληθυσμού πρέπει να αποκτήσει ανοσία, είτε μέσω φυσικής λοίμωξης είτε μέσω εμβολιασμού, περίπου 5.6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πρέπει να αποκτήσουν ανοσία για να επιτύχουμε την ανοσία αγέλης και να τερματίσει η πανδημία COVID-19. Ερώτημα αποτελεί βεβαίως πότε θα καταστεί δυνατή η ανοσοποίηση μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα και με διαθέσιμο εμβόλιο, λαμβάνοντας υπόψη μειονοτικές κοινότητες καθώς και χώρες με περιορισμένους πόρους.