Σημαντική “νίκη” σημείωσε το TikTok, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής “μπλόκαρε” προσωρινά την εντολή της διοίκησης Τραμπ που θα απαγόρευε τη δημοφιλή εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από τα καταστήματα εφαρμογών smartphone των ΗΠΑ.

Στην ακροαματική συνεδρίαση, η πραγματοποίηση της οποίας αποφασίσθηκε έπειτα από επείγουσα προσφυγή της TikTok, έγινε στην Ουάσινγκτον ενώπιον του δικαστή Καρλ Νίκολς, ο οποίος εξέδωσε μια προκαταρκτική διαταγή, η οποία θα επέτρεπε να εξακολουθεί να προσφέρεται η δημοφιλής εφαρμογή στα καταστήματα της Apple και της Google, λίγο πριν από την έναρξη της απαγόρευσης την Κυριακή μεσάνυχτα.

Νωρίτερα, ο δικαστής Νίκολς επέτρεψε ακρόαση 90 λεπτών, όπου ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε την TikTok έθεσε την υπόθεση για να παραμείνει στη διάθεση των χρηστών στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η αναστολή του TikTok “θα ήταν μία ασυνήθιστη κίνηση τη στιγμή που η ανάγκη για ελεύθερη, ανοιχτή και προσβάσιμη επικοινωνία στις ΗΠΑ βρίσκεται στο αποκορύφωμά της» λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

September 28, 2020