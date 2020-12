Δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε για το σκάφος Starship της SpaceX, το οποίο και κατάφερε να επιτύχει το υψηλότερο μέχρι στιγμής ύψος πτήσης. Το εν λόγω σκάφος φιλοδοξεί να αποτελέσει το κύριο μέσο μεταφοράς στον πλανήτη Άρη.

Το σκάφος απογειώθηκε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, περίπου στις 16:40, ώρα ΗΠΑ. Το Starship κατάφερε να φτάσει σε ύψος 12.5 χιλιομέτρων. Κατόπιν, ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής και προσεδάφισης. Η επιστροφή, όμως, πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που απαιτούταν και το σκάφος εξερράγη κατά την επαφή με το έδαφος. Το Starship παρέμεινε στον αέρα για 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, ο ιδρυτής της Space X Elun Musk χαρακτήρισε το σύντομο αυτό ”ταξίδι” επιτυχημένο, καθώς άγγιξε τα 12,5 χιλιόμετρα σε ύψος, ενώ, παράλληλα, η αλλαγή διεύθυνσης ήταν σωστή. Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Elon Musk υπολόγισε τις πιθανότητες επιτυχίας της εν λόγω δοκιμής να αγγίζουν το 30%.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M

Το Starship αποτελεί το όγδοο πρωτότυπο, με κωδικό κλήσης SN8. Η προηγούμενη πτήση του αφορούσε ένα μικρό άλμα ύψους 150 μέτρων, τον περασμένο Αύγουστο, αλλά και κατόπιν τον Σεπτέμβριο με μια μόνο μηχανή ενεργή. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό τον Σεπτέμβριο του 2019, σηματοδοτώντας την επέτειο έντεκα χρόνων από την πρώτη εκτόξευση πυραύλου της SpaceX.

Mars, here we come!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020