Εάν ξαφνικά είδατε στον λογαριασμό σας στο Facebook κάποιον άγνωστο ή κάποιον που μπορεί να γνωρίζετε, αλλά δεν θέλετε να βρίσκεται ανάμεσα στους διαδικτυακούς σας φίλους, να έχει δεχθεί το αίτημα φιλίας που εσείς στείλατε, τότε ο λογαριασμός σας ίσως έχει πέσει “θύμα” ενός ασυνήθιστου bug, το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στους χρήστες της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και αναφέρουν τεχνολογικοί δικτυακοί τόποι, οι χρήστες ισχυρίζονται ότι το Facebook στέλνει ανεξήγητα αυτόματα αιτήματα φιλίας σε άτομα, που προηγουμένως είχαν επισκεφθεί τα προφίλ τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί άλλης φύσεως κοινωνικά προβλήματα -φανταστείτε για παράδειγμα να “ψάξατε” στο Facebook τον/ την νυν σύντροφο του/της πρώην σας ή κάποιον παλιό συνάδελφο, με τον οποίο δεν έχετε πλέον σχέσεις, και ξαφνικά εκείνος ή εκείνη να έλαβε αίτημα φιλίας που εσείς δεν θα στέλνατε ποτέ.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πιο σοβαρό, καθώς δυνητικά θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο και τον έλεγχο των χρηστών, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των προσωπικών ορίων και την παραβίαση της ψηφιακής συναίνεσης.

Το εν λόγω σφάλμα συμβαίνει όταν ένας χρήστης επισκέπτεται το προφίλ άλλου ατόμου, ενεργοποιώντας ένα αυτόκλητο αίτημα φιλίας, το οποίο θα σταλεί από τον επισκέπτη στον κάτοχο του προφίλ.

umm… you might want to avoid clicking on user profiles on Facebook for a bit. it’s auto-sending friend requests. pic.twitter.com/ettkXhvXV1

— Oliver Cragg (@olliecapa26) May 12, 2023