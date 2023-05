Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα το τελευταίο διάστημα για «καλλιτεχνικές δημιουργίες», ικανοποιώντας τα πιο τρελά σενάρια των χρηστών.

Το Pubity δημοσίευσε στο Twitter μερικές φωτογραφίες, οι οποίες έγιναν viral, και απεικονίζουν διάσημα αξιοθέατα του κόσμου να έχουν μετατραπεί σε φουσκωτά.

Μεταξύ άλλων, ο Πύργος του Άιφελ, το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, μια από τις πυραμίδες της Αιγύπτου, ο Πύργος της Πίζας, το Ταζ Μαχάλ και ένα από τα αγάλματα στα Νησιά του Πάσχα.

Some of the world’s largest landmarks turned into inflatables 🆒 pic.twitter.com/Rq04M6kP4y

— Pubity News (@pubity) May 21, 2023