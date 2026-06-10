TeleHospital: Το νέο ψηφιακό «Νοσοκομείο» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, πάντα ένα βήμα μπροστά και με σύμμαχο τη νέα ψηφιακή εποχή, ανοίγει τις πόρτες της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το TeleHospital, το νέο ψηφιακό «Νοσοκομείο» του Ομίλου. Μέσα από μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή τηλεϊατρικής, οι υψηλού επιπέδου νοσοκομειακές υπηρεσίες του Ομίλου έρχονται πιο κοντά στον ασθενή από ποτέ, εξασφαλίζοντας άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε κορυφαίους ιατρούς του Ομίλου, όπου κι αν βρίσκεται.

Πριν από 42 χρόνια, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ξεκίνησε ένα διαρκές ταξίδι καινοτομίας στην υγεία. Σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται, επενδύοντας σε ένα νέο μοντέλο πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του ασθενούς. Με το κύρος, την τεχνογνωσία και την επιστημονική υπεροχή του Ομίλου, η ιατρική φροντίδα αποκτά νέα διάσταση, γίνεται πιο ευέλικτη και πιο προσιτή στον ασθενή.

Το Telehospital απευθύνεται σε ανθρώπους που χρειάζονται αξιόπιστη και άμεση πρόσβαση σε ποιοτική ιατρική φροντίδα, όπως κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, ασθενείς εκτός Ελλάδας, άτομα με χρόνια νοσήματα, ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες, άτομα με κινητικές δυσκολίες, ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και ανθρώπους με απαιτητικούς καθημερινούς ρυθμούς, που αναζητούν ευέλικτες και ασφαλείς λύσεις υγείας.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τηλεϊατρικής, το TeleHospital ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε ασθενούς, προσφέροντας:

Virtual Εξωτερικά Ιατρεία , με προγραμματισμένα ραντεβού σε 14+ ιατρικές ειδικότητες, για υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής και εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας, με δυνατότητα συνταγογράφησης και παραπομπής για εργαστηριακές εξετάσεις.

, με προγραμματισμένα ραντεβού σε 14+ ιατρικές ειδικότητες, για υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής και εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας, με δυνατότητα συνταγογράφησης και παραπομπής για εργαστηριακές εξετάσεις. Virtual Εξειδικευμένα Τμήματα , που συνδέουν τον ασθενή με εξειδικευμένους ιατρούς των Κέντρων Αριστείας, των Κέντρων Αναφοράς και των Εξειδικευμένων Μονάδων των νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

, που συνδέουν τον ασθενή με εξειδικευμένους ιατρούς των Κέντρων Αριστείας, των Κέντρων Αναφοράς και των Εξειδικευμένων Μονάδων των νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.



24/7 Φροντίδα , μέσω online βιντεοκλήσης με Γενικούς Ιατρούς για περιστατικά που απαιτούν έκτακτη, αλλά όχι επείγουσα, ιατρική καθοδήγηση.

, μέσω online βιντεοκλήσης με Γενικούς Ιατρούς για περιστατικά που απαιτούν έκτακτη, αλλά όχι επείγουσα, ιατρική καθοδήγηση. Δεύτερη Ιατρική Γνώμη, με δυνατότητα αξιολόγησης σύνθετων περιστατικών για επιβεβαίωση διάγνωσης και διαμόρφωση ολοκληρωμένου θεραπευτικού πλάνου από εξειδικευμένο Ιατρό, Ιατρική Ομάδα ή Ογκολογικό Συμβούλιο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά, η πλατφόρμα εξυπηρετεί Έλληνες και Διεθνείς ασθενείς, προσφέροντας πρόσβαση σε 30 ιατρικές ειδικότητες, 165 εξειδικευμένα τμήματα και περισσότερες από 4.000 παθήσεις, με τη συμβολή άνω των 200 ιατρών στα Virtual Εξειδικευμένα Τμήματα και 50 ιατρών στα Virtual Εξωτερικά Ιατρεία. Παράλληλα, προσφέρει μια φιλική και ασφαλή εμπειρία χρήσης, μέσα από πλήρως προστατευμένο ψηφιακό περιβάλλον, με προηγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Όπως δήλωσε ο κ. Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών: «Το TeleHospital σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην πρόσβαση στην υγεία και στο μέλλον της ιατρικής φροντίδας στη χώρα μας. Αξιοποιώντας την εμπειρία μας, την ιατρική αριστεία των επιστημόνων μας και τις δυνατότητες της τεχνολογίας, δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό «Νοσοκομείο» που φέρνει τις υπηρεσίες του Ομίλου πιο κοντά στον ασθενή από ποτέ. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε έγκυρη, ασφαλή και εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.».