Τελικός του Red Bull Drift Masters

Ο Ιρλανδός αστέρας του drift racing, Conor Shanahan, κέρδισε στο συναρπαστικό Red Bull Drift Masters Grand Finale το Σάββατο, μέσα στα τείχη του PGE Narodowy στη Βαρσοβία, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή Drift Masters 2025 μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο με περισσότερους από 50.000 θεατές.

Ο τίτλος ήρθε «με μαθηματική ακρίβεια» πριν ακόμη κατέβει στην πίστα ο Shanahan, καθώς ο πιο κοντινός του αντίπαλος, Piotr Wiecek, αποκλείστηκε στο Top 32 όταν το αυτοκίνητό του σταμάτησε λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού, λόγω μηχανικής βλάβης. Έτσι, ο Shanahan εξασφάλισε τον τίτλο μέσω ισοβαθμίας, καθώς είχε καλύτερα συνολικά αποτελέσματα μέσα στη σεζόν: Δύο νίκες και μία δεύτερη θέση, έναντι των δύο νικών και μίας τρίτης θέσης του Wiecek.

Παρ’ όλα αυτά, το τρόπαιο του Grand Finale παρέμενε ανοιχτό, και στο Top 32 αποχώρησαν πρόωρα και άλλοι πρωταγωνιστές, όπως ο κορυφαίος των προκριματικών Jakub Król, καθώς και οι Tor-Arne Kvia, Juha Rintanen και Hiroya Minowa.

Στο Top 16, οι μάχες κορυφώθηκαν, με τους Naoki Nakamura, Adam LZ και Paweł Korpulinski να ξεχωρίζουν, ενώ ο Shanahan απέκλεισε τον περσινό πρωταθλητή Lauri Heinonen, μετά από One More Time, όταν ο Φινλανδός εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Στο Top 8, ο Nakamura επικράτησε του Alan Hynes, ο Korpulinski προκρίθηκε, ενώ ο Ιρλανδός James Deane απέκλεισε τον αδερφό του Conor, Jack Shanahan. Ο Conor νίκησε άνετα τον Espen Rohde, διαμορφώνοντας το Final 4, όπου ο Korpulinski πέρασε στον τελικό με μία εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Nakamura.Παρά τον ήδη εξασφαλισμένο τίτλο, ο Shanahan πρόσφερε ένα από τα καλύτερα chase runs της χρονιάς, κερδίζοντας τον Deane. Παράλληλα, ο Nakamura πανηγύρισε το πρώτο του Drift Masters βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Στον τελικό, το πολωνικό κοινό υποστήριξε έντονα τον Korpulinski. Ο πρώτος γύρος κρίθηκε στα σημεία, με τους κριτές να ζητούν One More Time (επαναληπτικό πέρασμα). Στον δεύτερο γύρο, ένα μικρό λάθος του Πολωνού έδωσε στον Conor την ευκαιρία που χρειαζόταν για να κερδίσει – για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια στην κορυφή του βάθρου στη Βαρσοβία, εξασφαλίζοντας παράλληλα το πρωτάθλημα.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου του 2023, ο 22χρονος Ιρλανδός δήλωσε: "Απολύτως απίστευτο. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά όλους για τη στήριξή τους. Την ομάδα μου, τους συνεργάτες μου και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Red Bull που μου επιτρέπει να ζω αυτό το όνειρο εδώ και καιρό. Δυο φορές πρωταθλητής Drift Masters και απόψε είμαι ένα πολύ, πολύ ευτυχισμένο παιδί."

